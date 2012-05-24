سفر آمانو به تهران/ پایان مجلس هشتم/ آغاز مذاکرات ایران و 1+5

صالحی به کویت رفت



در روزهای ابتدایی هفته جاری وزیر امور خارجه کشورمان بمنظور دیدار و گفتگو با مقامات دولت کویت ، تهران را بمقصد آن کشور ترک کرد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان را در این سفر هیاتی سیاسی و پارلمانی همراهی کرد وتبادل نظر در خصوص روابط دوجانبه ، تحولات منطقه و جهان از موضوعات مورد گفتگوی دکتر صالحی با مقامات عالیرتبه کویتی در این سفر بود. منتخبان مجلس نهم با احمدی نژاد دیدار کردند

همچنین در هفته ای که گذشت ، جمعی از منتخبان مجلس نهم با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.بنا بر این گزارش علاوه بر منتخبان مجلس نهم برخی از نمایندگان مجلس هشتم نیز در این دیدار حضور داشتند.

سخنان جنجال برانگیز علی مطهری

یکی از جنجال برانگیزترین اتفاقات هفته جاری که واکنش های بسیاری را به همراه داشت، نطق علی مطهری در مجلس بود. منتخب مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به مسئله حجاب و عفاف با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه گفت: احمدی نژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.

علی مطهری در نطق خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آنچه که وی دخالت سپاه پاسداران در انتخابات خواند، گفت: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه ها چه رای آوردند و چه رای نیاوردند این موضوع را تایید می کنند.

کارمند متخلف سفارت ایران در برزیل از وزارت خارجه اخراج شد



در هفته جاری، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند متخلف سفارت ایران در برزیل را به اخراج از وزارت خارجه محکوم کرد.



مدیرکل ارزیابی و نظارت وزارت امورخارجه اعلام کرد : به دنبال رسیدگی به پرونده تخلفاتی کارمند شاغل در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل ، با توجه به احراز مغایرت رفتار نامبرده با مقررات اداری و همچنین شئونات شغلی و اسلامی و تطبیق آن با بندهای 1و 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مشارالیه به اخراج از وزارت امورخارجه محکوم شد.



آژانس از حقوق اعضا دفاع کند/ فتوای رهبری ظرفیتی برای خلع سلاح



از رخدادهای مهم سیاسی این هفته سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در پی مذاکرات ایران با آژانس در وین بود.



مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه شب به تهران آمد و روز دوشنبه با مقامات ایرانی از جمله نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورایعالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.

سعید جلیلی در این دیدار با اشاره به اینکه آژانس باید یک نهاد بین المللی باشد که اعضا برای حفظ حقوق به آن مراجعه کنند تاکید کرد: ایران در زمینه حقوق و تکالیف اعضای آژانس رویکرد فعال داشته و آماده کمک به ارتقاء جایگاه آژانس است. وی دفاع از حقوق اعضا را موجب ارتقاء جایگاه آژانس دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: چارچوب همکاریها با آژانس باید بر یک مبنای منطقی و در دفاع از حقوق اعضاء باشد و جمهوری اسلامی ایران در این راستا از تلاش برای استقلال و تقویت آژانس حمایت می کند و استقلال و تقویت آن را موجب جلوگیری از تضییع حقوق اعضا می داند.



آخرین نشست خبری رئیس مجلس هشتم برگزار شد



آخرین نشست خبری ریاست مجلس هشتم شورای اسلامی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی نیز در هفته جاری برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست در پاسخ به مهر از عدم بررسی گزارشات ارسالی مجلس از تخلفات قانونی و دستگاه های اجرایی در قوه قضائیه خبر داد و گفت: تا آنجا که اطلاع دارم قوه قضائیه در حال تدوین ساز و کار برای رسیدگی به این گزارشات است.

سفیر ایران در باکو به تهران فراخوانده شد



همچنین در هفته جاری سفیر ایران در باکو به دلیل برخی توهین ها که به مقدسات شده بود، خاک این کشور را ترک کرد.

یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان گفت: سفیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل توهین به مقدسات در جمهوری آذربایجان به تهران فراخوانده شد.

دو بسته سوخت صفحه ای ساخت کشور تحویل راکتور تهران شد



سازمان انرژی اتمی نیز در هفته جاری اعلام کرد که متخصصان این سازمان موفق شدند دو بسته سوخت صفحه‌ای استاندارد تولیدی کشور را پس از انجام آزمایش‌های نهایی در اختیار راکتور تحقیقاتی تهران قرار دهند.



متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران در جدید ترین تلاش خود موفق شدند دو بسته سوخت صفحه‌ای استاندارد تولیدی کشور را پس از انجام آزمایش‌های نهایی در اختیار راکتور تحقیقاتی تهران قرار دهند.





احمدی‌نژاد قانون بودجه سال 91 کل کشور را "طرح نمایندگان" خواند



رئیس جمهور در هفته جاری لایجه بودجه سال 91 کل کشور را ابلاغ کرد. احمدی نژاد در ابلاغیه بودجه 91 خطاب به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری خود، قانون بودجه سال 91 کل کشور را به دلیل آنچه تغییرات گسترده صورت گرفته توسط مجلس اعلام کرد، قانونی استحاله شده و "طرح نمایندگان" خواند.



محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قانون بودجه سال 91 کل کشور را که در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

حواشی آخرین جلسه مجلس هشتم

مجلس هشتم نیز در هفته جاری به کار خود پایان داد. آخرین جلسه علنی مجلس هشتم روز چهارشنبه با بیش از 200 نماینده برگزار شد و با حواشی جالبی همراه بود که به برخی از آنها اشاره می شود:

همزمانی برگزاری مراسم اختتامیه مجلس هشتم با سالروز آزادسازی خرمشهر موجب شد که در آغاز نشست علنی امروز مجلس از برخی از فرماندهان دوران دفاع مقدس تجلیل شود. به مناسبت بزرگداشت این روز یک شاخه گل رز روی میز هر یک از نمایندگان قرار داده شده بود. لاریجانی به مناسبت آخرین جلسه علنی مجلس هشتم نطق بلند بالایی داشت که بیشتر به نطقش در "روز مجلس " شباهت داشت . رئیس مجلس در پایان سخنانش به نوعی از نمایندگان به خاطر قصورهای احتمالی حلالیت طلبید و در پایان هم تک بیت شعری از حافظ شیرازی قرائت کرد که محبی نیا عضو هئیت رئیسه مجلس به شکل تملق گونه ای گفت " رئیس فرهیخته مجلس هم در پایان این مجلس شعر گفتند" لاریجانی هم بلافاصله واکنش نشان داد که این شعر از حافظ است.

مذاکرات ایران و 1+5

اما از اتفاقات مهم دیگری که در روزهای پایانی هفته جاری قابل توجه است، مذاکرات ایران و 1+5 در بغداد بود. هیأت ایرانی روز سه شنبه 2 خرداد ماه به بغداد رفت و مذاکرات در روزهای 3 و 4 خرداد ماه بین ایران گروه 5+1 در بغداد برگزار شد.

هر دو طرف در این مذاکرات بسته پیشنهادی مورد نظر خود را ارائه کرده اند .





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