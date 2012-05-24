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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

خزایی:

دشمن به دنبال فروپاشی هویت جوانان است/ تفکر دانشجویان باید بسیجی باشد

دشمن به دنبال فروپاشی هویت جوانان است/ تفکر دانشجویان باید بسیجی باشد

ملایر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نورهمدان گفت: هدف دشمن فروپاشی هویت ملی جوانان جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر خزایی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشجوی استان همدان به مقام شامخ شهدا در قرآن اشاره کرد و گفت: شهدا هر چه داشتند با تاسی از قرآن کریم و رهنمودهای امام راحل بود.

اردشیر خزایی به آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: آنچه خدا اراده کند هیچ قدرتی مانع آن نمی شود و آزادسازی خرمشهر مصداق بارز این واقعیت است.

وی ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران به اراده خدا روی پای خود ایستاده و محکم واستوار به راه خود را ادامه می دهد.

خزایی خطاب به دانشجویان گفت: دشمن به دنبال فروپاشی هویت ملی جوانان است و با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی زیر سئوال بردن هویت جوانان را هدف قرار داده است.

وی با بین اینکه باید پیرو ولایت فقیه بود و در این مسیر قدم برداشت، گفت: تفکر دانشجویان باید بسیجی باشد و در این راه باارتقا علمی وپیشرفت سدی برابر توطئه دشمنان ایجاد کرد.

وی به سخن مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و این سخن مسیر را مشخص کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور ملایر ابراز داشت: دانشجوی امروز باید با بینش و بصیرت در شرایط فعلی حماسه ساز باشد.

محمد فتاحی با اشاره به اینکه امروز دشمن از راههای مختلف کشور و جوانان را مورد هجوم قرار داده، گفت: وظیفه دانشجویان الگوگیری از اهداف شهداست.

فتاحی افزود: هدف از برگزاری این یادواره‌ها ادامه راه شهدا و الگوبرداری ازاهدافشان است.

وی گفت: وظیفه جوانان امروز جامه عمل پوشاندن به فرامین رهبری است و اگر در این مسیر گام بردارند توطئه‌های دشمن خنثی می شود.

فتاحی وظیفه امروز دانشجویان را بسیار خطیر ومهم خواند وگفت: سرمایه‌های امروز آرمان‌ها و ارزش‌های امام وشهدا وشخص مقام معظم رهبری است و باید در سایه ولایت فقیه گام برداشت.

کد مطلب 1611022

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