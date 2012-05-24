دشمن به دنبال فروپاشی هویت جوانان است/ تفکر دانشجویان باید بسیجی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر خزایی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشجوی استان همدان به مقام شامخ شهدا در قرآن اشاره کرد و گفت: شهدا هر چه داشتند با تاسی از قرآن کریم و رهنمودهای امام راحل بود.

اردشیر خزایی به آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: آنچه خدا اراده کند هیچ قدرتی مانع آن نمی شود و آزادسازی خرمشهر مصداق بارز این واقعیت است.

وی ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران به اراده خدا روی پای خود ایستاده و محکم واستوار به راه خود را ادامه می دهد.

خزایی خطاب به دانشجویان گفت: دشمن به دنبال فروپاشی هویت ملی جوانان است و با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی زیر سئوال بردن هویت جوانان را هدف قرار داده است.

وی با بین اینکه باید پیرو ولایت فقیه بود و در این مسیر قدم برداشت، گفت: تفکر دانشجویان باید بسیجی باشد و در این راه باارتقا علمی وپیشرفت سدی برابر توطئه دشمنان ایجاد کرد.

وی به سخن مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و این سخن مسیر را مشخص کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور ملایر ابراز داشت: دانشجوی امروز باید با بینش و بصیرت در شرایط فعلی حماسه ساز باشد.

محمد فتاحی با اشاره به اینکه امروز دشمن از راههای مختلف کشور و جوانان را مورد هجوم قرار داده، گفت: وظیفه دانشجویان الگوگیری از اهداف شهداست.

فتاحی افزود: هدف از برگزاری این یادواره‌ها ادامه راه شهدا و الگوبرداری ازاهدافشان است.

وی گفت: وظیفه جوانان امروز جامه عمل پوشاندن به فرامین رهبری است و اگر در این مسیر گام بردارند توطئه‌های دشمن خنثی می شود.

فتاحی وظیفه امروز دانشجویان را بسیار خطیر ومهم خواند وگفت: سرمایه‌های امروز آرمان‌ها و ارزش‌های امام وشهدا وشخص مقام معظم رهبری است و باید در سایه ولایت فقیه گام برداشت.