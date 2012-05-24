روابط عمومی ها از افراط و تفریط بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در سومین همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی گلستان که با حضور 19دستگاه اجرایی برگزارشد افزود: ارائه خبر، تنظیم و ارسال آن واطلاع رسانی صحیح هنرروابط عمومی ها است که موجب می شود نظام مقتدر بماند.

وی با بیان اینکه اگر زبان تبلیغ در اطلاع رسانی به ضد تبلیغ تبدیل شود عزت نظام مخدوش می شود، تصریح کرد: روابط عمومی ها باید از افراط و تفریط بپرهیزند و برای اینکه از افراط وتفریط بپرهیزند باید اخبار خود را بازخوانی کنند.

جمشیدی اضافه کرد:روابط عمومی ها هم نماینده سازمان ها وهم مشاورآنها هستند وباید با این اعتقاد دینی ویژگیهای روابط عمومی ها راتقویت کنیم تا نظام مقتدر بماند.

وی با بیان اینکه ما روابط عمومی را در نظام اسلامی را یا گفتمان انقلاب وامام شناختیم گفت:قداست ادبیات روابط عمومی این است که گفتمان او گفتمان امام وشهدا است.

وی افزود: نظام ما نظام مردم سالاری دینی است و مردم خودشان نظام را مدیریت می کنند و روابط عمومی ها باید با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم را در صحنه نگه دارند و تلخیص و تلفیقی از همه اخبار جامعه را به مردم ارائه دهند.

جمشیدی بیان داشت: در انتخابات مرحله دوم مجلس ما 9درصد افزایش مشارکت حضورمردم را داشتیم و در مدیریت اجرایی انتخابات و برگزاری انتخابات الکترونیک در سطح کشور مقام اول را کسب کردیم که هنرروابط عمومی ها در این زمینه و اطلاع رسانی کامل بسیار مشهود بود.









