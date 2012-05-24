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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

قلعه دار در پاسخ به مهر:

اختلال ترافیکی در شیراز به دلیل عدم توجه به قانون است

اختلال ترافیکی در شیراز به دلیل عدم توجه به قانون است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز دلیل اختلالات ترافیکی در این شهر را عدم توجه به قانون عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام قلعه دار بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری مربوط به محدوده ترافیکی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت: محدوده ترافیکی شیراز بحث شخصی نیست که متعلق به شهرداری و یا ارگانی دیگر باشد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه حدود هفت میلیارد تومان هزینه اجرای محدوده ترافیکی در شیراز شده و اگر هم درآمدی از این محدوده کسب شود هزینه مخارج خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: درآمد حاصل از ارایه مجوز تردد در محدوده ترافیکی شیراز به هیچ ارگانی تعلق ندارد بلکه باید صرف نگهداری و احیای سخت افزار و نرم افزار محدوده ترافیکی شود.

قلعه دار یادآور شد: هدف از راه اندازی محدوده ترافیکی در شیراز کسب درآمد برای شهرداری نیست بلکه ایجاد فضایی مطلوب برای زندگی مردم شیراز است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در محدوده ترافیکی از مرداد ماه آغاز می شود، گفت: طرح زوج و فرد تردد خودرو ها تا زمانیکه تمامی زیرساخت های اجرای ممنوعیت تردد حاصل نشود ادامه خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بخش توسعه حمل و نقل عمومی شهری تمامی پیش بینی ها انجام شده افزود: در این راستا اتوبوس و تاکسی های جدید به سیستم حمل و نقل عمومی شیراز اضافه خواهد شد.

قلعه دار تاکید کرد: اجرایی کردن محدوده ترافیکی مهمترین ابزاری است که می توان مشکل ترافیکی شیراز را برطرف کند.

کد مطلب 1611028

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