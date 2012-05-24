تشکیل کارگروههای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر پنجشنبه در مجمع هم اندیشان صنعت و معدن آمل با اشاره به اینکه همه کشورهای توسعه یافته با اهتمام به تولید ملی به توسعه دست یافتند، گفت: تمام دستگاه های مرتبط به با تولید باید اولویت خود را در راستای حمایت از تولید قرار دهند تا فرمایشات مقام معظم رهبری درسالجاری محقق شود.

وی افزود: دستگاههای اجرایی باید به گونه ای هدف گذاری کنند که در کشور جایی برای استفاده از کالای خارجی باقی نماند.

هاشم پور با بیان اینکه مسئولان باید دین شرعی خود را نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری ادا کنند، افزود: دست اندرکاران حوزه تولید تلاش می کنند که فرهنگ مواجه با تولید کننده و سرمایه گذار را تجربه کنند.

به گفته وی، در سنوات گذشته سرمایه گذار را به طور دیگر توجه می شد ولی اکنون تولید کننده به عنوان یک فرد مقدس نگاه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، به تشکیل کارگروه های مختلف در حوزه تولید و سرمایه گذاری استان اشاره کرد و یادآور شد: در این کارگروه های مشکلات بخش صنعت و معدن در بررسی و برطرف می شود.

وی از تولید کنندگان خواست تا راهکارها و پیشنهادهاخود را در حوزه تولید و سرمایه گذاری استان به کارگروه های مورد نظر از جمله کارگروه صیانت از تولید اعلام کنند.

هاشم پور، به ظرفیت بالای مجمع هم اندیشان صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: این مجمع در آمل دارای پتانسیل بالایی می شود و این امر لزوم استفاده از این ظرفیت برای دست اندرکاران ضروری است.