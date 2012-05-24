بسیج امروز شکل و بعد جهانی به خود گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شجونی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشجوی استان همدان اظهار داشت: امروز پایداری کشورهای به پا خاسته علیه ظلم، ناشی از تفکر بسیجی است.

وی با بیان اینکه این پایداری روز به روز در دنیا فراگیرتر می شود، گفت: جهانبینی بسیجی بر پایه عدالت جویی است اما جهانبینی غرب باطل بوده و بر پایه قدرت و سود و ثروت است زیرا مبنای غرب از ابتدا نیز قدرت‌گرایی ومادی‌گرایی بوده است.

وی به برپایی انقلاب‌های کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود: این همان تفکر بسیجی است که از انقلاب اسلامی ایران سرچشمه گرفته است.

شجونی با اشاره به اینکه ریشه مقاومت بسیج، برگرفته از فرهنگ عاشورایی بسیجی است، گفت: بسیج یک مقام اداری نیست بلکه لشکری الهی با رسالتی الهی است.

وی ادامه داد: بیسجیان باید با تاسی از این فرهنگ راه جاودانگی و سعادت را انتخاب کنند و در این راه به دنبال رضوان الهی باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه آزادی امروز مردم ایران مرهون خون شهدا است، گفت: در این راستا گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه همگانی است به نحوی که برگزاری این یادواره‌ها بخشی از ارادت ما به شهدا محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با لبیک به ندای امام وهویت بسیجی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند، گفت: بسیج همواره برای جامعه ایرانی همان مجاهد دردمند است.

سخنران برجسته کشوری خطاب به دانشجویان گفت: بسیجی بودن باید با علم واختراع همراه باشد و نخبه بسیجی الگویی برای دیگران است.