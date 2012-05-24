اتوماسیون اداری در شهرداری کرج اجرا می شود

عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات این هفته شورای شهر کرج گفت: جلسه علنی شورای شهر درهفته گذشته در خصوص مصوبات کمیسیون ها بوده است و یکی ازمهترین مباحث نیز روند اجرای اتوماسیون و مکانیزه کردن برنامه های شهرداری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان بود.

سخنگوی شورای شهر در ادامه درباره روند اجرای پروژه های تقاطع غیرهمسطح نیز گفت: در بازدید های اخیر اعضای شورای شهراز روند پیشرفت تقاطع های غیرهمسطح شهر شاهد برخی موانع بوده ایم و آنگونه که باید به نتیجه نرسیده ایم.

وی افزود: در حال حاضر دو تقاطع غیرهمسطح ملاصدرا و مطهری زودتراز 80 روزی که در روزشماربه ثبت رسیده افتتاح خواهد شد و دو تقاطع های میدان جانباران، شورا و بلوار دانش آموز نیز در زمان تعیین شده به بهره بهرداری می رسد.

پورمظاهری گفت: تقاطع غیرهمسطح مهرویلا از جمله تقاطع هایی است که معارضات آن مشکلات و موانعی را ایجاد کرده اند ودر این خصوص نیز با جهاد کشاورزی و وزارتخانه مربوطه مذاکراتی مطرح شده است.

عدم تطابق زیرساخت های شهر با تعداد خودروها

وی در بخش دیگری با اشاره به آمار تعداد خودروهای موجود در استان وعدم تطابق آن با سرانه های شهری اظهار داشت: در حال حاضر تعداد خودروها در استان البرز با زیرساخت ها همخوانی ندارد به نحوی که به ازای هر 500 هزارخانوار، هفت هزار و 50 خودرو وجود دارد، در واقع باید گفت هر خانوار در استان البرز از یک ونیم خودرو استفاده می کنند و با وجود بهره برداری تقاع های غیرهمسطح باز هم شاهد مشکلات عدیده در این زمینه خواهیم بود.

سخنگوی شورای شهر گفت: مطالعات اولیه برای احداث سایر تقاطع های غیرهمسطح در نقاطی مانند میانجاده، حیدرآباد، حصارک و... دردست اقدام است تا بخشی از معضل ترافیکی از این شهر رخت بربندد.