به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی که با حضور شخصیت‌ها و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث برگزار شد، از مقام علمی مرحوم محدث ارموی مصحح کتاب شریف «نقض» اثر علامه رازی قزوینی تجلیل شد.



بعد از فوت مرحوم محدث ارموی، این چهارمین مراسمی بود که برای تجلیل از ایشان برگزار شد.



در این مراسم فرزند استاد محدث ارموی به تشریح ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های علمی ایشان پرداخت و از برگزارکنندگان این کنگره قدردانی کرد.



استاد میرجلال الدین محدث ارموی روز دوم آذر ماه 1281 هـ . ش در ارومیه پا به عرصه وجود نهاد و در پنجم آبان ماه 1358 در تهران روی در نقاب خاک کشید.



وی تحصیلات مقدماتی خود را از زادگاهش آغاز کرد پس از فراگیری مقدمات زبان فارسی و عربی در صرف و نحو، بیان و بدیع و عروض و معارف اسلامی از استادان زمان خود مرحوم شیخ علی ولدیانی فراگرفت و از سوی آیت‌الله سید حسین عربباغی به محدث ملقب شد.



علامه محدث، در معارف اسلامی و شناخت حقایق آن از سرآمد روزگار خود شد، چنان که عالم ربانی حاج آقا بزرگ تهرانی مراتب فضل و دانش و تقوای وی را در آثار خویش از جمله طبقات اعلام الشیعه ستوده است.



مرحوم محدث برای بهره‌گیری از معارف حوزه علمیه خراسان در سال 1313 هـ . ش عازم استان قدس رضوی شد و پس از چهار سال تلمذ از محضر دانشمندان آن خطه ادب پرور به علت ناآرامی‌های تیر ماه 1317 هـ . ش ناچار عزم به سفر کرد و راهی تهران شد و به استخدام وزارت معارف درآمد و برای تدریس عازم تبریز شد و تا 1320 اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ در دبیرستان نظام به تعلیم و تربیت جوانان همت گماشت و ناچار در آن سال به تهران بازگشت و در کتابخانه ملی به عنوان رئیس بخش نسخ خطی آغاز به کار کرد. در همان سال‌ها با محافل علمی سید نصرالهم تقوی آشنا شد. ایشان موجبات دوستی او را با فرزانگانی چون شادروانان عباس اقبال آشتیانی و علامه محمد قزوینی فراهم آورد.



در همه این سال‌ها، این اندیشه‌گر درون‌نگر دمی از تعمق و تتبع در دریای اندیشه‌های متفکران نیاسود تا این که توانست در سال 1342 هـ . ش مدرک دکتری در رشته ادبیات عرب را اخذ کرد و تا سال 1347 که بازنشسته شد مدرس دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود.



سرانجام روز شنبه پنجم آبانماه 1358 هـ . ش چشم از جهان فانی فروبست و به ابدیت پیوست و در امامزاده حمزه ری، در جوار شیخ ابوالفتوح رازی و علامه محمد قزوینی به خاک سپرده شد.



نتیجه تلاش علمی وی بالغ بر 75 رساله تصحیح و چاپ و یک سلسله کتاب و متون معتبر است که همه آنها از منابع مهم معارف اسلامی به شمار می‌رود.