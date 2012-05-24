پیاده روی بزرگ خانوادگی در منطقه پنج کرج برگزار می شود

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: روز جمعه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان البرز و معاونت اجتماعی شهرداری منطقه پنج کرج از بلوار سرداران آغاز می شود.

وی افزود: این پیاده روی از ساعت شش صبح از بلوار سرداران به سمت بلوار شهید حدادی خواهد بود.

قربانی گفت:هماهنگی های لازم نیز با نیروهای انتظامی و واحدهای مربوطه صورت گرفته است و این محدوده از ساعت شش صبح روز جمعه الی 10 صبح بسته خواهد بود.

قربانی این پیاده روی را به منظور لزوم گسترش ورزشهای همگانی عنوان کرد و گفت: ورزش همگانی از ورزشهای کم هزینه ای است که نجام آن نیاز به امکانات خاصی ندارد و به افزایش سلامت شهروندان نیز می انجامد.

وی گفت: برنامه هایی که پیش از این به همین منظور برگزار شدهٰ با استقبال مردم همراه بوده و موجب شده که شهرداری برنامه های ویِه ای را تدارک ببیند.