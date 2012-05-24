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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

پیاده روی بزرگ خانوادگی در منطقه پنج کرج برگزار می شود

پیاده روی بزرگ خانوادگی در منطقه پنج کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه پنج کرج از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی فردا جمعه راس ساعت شش در این منطقه خبر داد.

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: روز جمعه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان البرز و معاونت اجتماعی شهرداری منطقه پنج کرج از بلوار سرداران آغاز می شود.

وی افزود: این پیاده روی از ساعت شش صبح از بلوار سرداران به سمت بلوار شهید حدادی خواهد بود.

قربانی گفت:هماهنگی های لازم نیز با نیروهای انتظامی و واحدهای مربوطه صورت گرفته است و این محدوده از ساعت شش صبح روز جمعه الی 10 صبح بسته خواهد بود.

قربانی این پیاده روی را به منظور لزوم گسترش ورزشهای همگانی عنوان کرد و گفت: ورزش همگانی از ورزشهای کم هزینه ای  است که نجام آن نیاز به امکانات خاصی ندارد و به افزایش سلامت شهروندان نیز می انجامد.

وی گفت: برنامه هایی که پیش از این به همین منظور برگزار شدهٰ با استقبال مردم همراه بوده و موجب شده که شهرداری برنامه های ویِه ای را تدارک ببیند.

کد مطلب 1611059

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