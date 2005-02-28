سيد علي صالحي : ما تاريخ و هويت خود را با شعر نوشته ايم / دفاع از هويت ملي بر عهده ي اهل فرهنگ است

اين شاعر و محقق ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : هر چيزي را كه انسان اساس خود بداند هويت ما است چه ملي چه فرا ملي وجهاني . اما اگر به دنبال تعريفي از سر كوته بيني و منفعلانه ازهويت باشيم ، يقينا به مغاك نژادپرستي سقوط مي كنيم .

وي تصريح كرد : هر كجا كه حكومت ها به دفاع از هويت ملي برخاسته اند ، آن را به نوعي ايدئولوژي براي تحكيم بنيان هاي خود تبديل كرده اند ، مثل هيتلر وموسيليني ، اما حقيقت اين است كه تعريف وتوجيه چنين بوده است واصلاح اين امر برعهده ي اهل فرهنگ است .

سيد علي صالحي : تاريخ نشان داده است كه اقوام وحشي ومهاجم يا بيگانه ي حتي صاحب نوعي فرهنگ ، نتوانسته اند به صورت ريشه اي هويت ملي ما را مخدوش كنند .

سيد علي صالحي درباره ي سهم شعر وشاعر در نهادينه كردن اين مفهوم در جامعه گفت : كهكشان ادبيات ما يكسره ازجنس شعر است . اگر به تعريف هاي استاد مآبانه وكنكوري از هويت ملي بسنده كنيم وحفظ وتوسعه ي زبان فارسي را سرپل اصلي هويت ملي بدانيم ، پيشاپيش حد و حدود نقش شعر در حفظ هويت ملي ما روشن است .

وي تصريح كرد : ماتاريخ وحيات خود را بازبان شعر نوشته ايم ، بيهقي پيش روي ما است . تاريخ نشان داده كه اقوام وحشي ومهاجم يا بيگانه ي حتي صاحب نوعي فرهنگ ، نتوانسته اند به صورت ريشه اي هويت ملي ما را مخدوش كنند. آنجا كه مردم مظلوم ما آسيب مي بينند هويت ملي ما آسيب مي بيند. هويت ملي ما وجدان انساني ما است .