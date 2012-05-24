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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

اسدالله نتاج:

1200 بابلسری به مراسم ارتحال امام (ره) می روند

1200 بابلسری به مراسم ارتحال امام (ره) می روند

بابلسر - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه بابلسر از اعزام هزار و 200 نفر برای حضور در مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسدالله نتاج بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بابلسر اظهار داشت: برای نخستین بار تعداد  15دوچرخه سوار از گلزار شهدای بابلسر به سمت بهشت زهرا برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل حرکت خواهند کرد و این مسافت را رکاب می زنند.

وی افزود: بزرگداشت امام راحل، بزرگداشت همه خوبیها، ارزشها و کمال‌جوییها است، چرا که امام تجلی زیباییها، خوبیها و نقطه اوج آرزوهای بشریت در دنیای معاصر است.

جانشین فرمانده سپاه بابلسر اظهار داشت: راهیان نور بابلسر، رتبه برتر در دو بخش اعزام و ترابری را کسب کرد و امیدواریم تمام دستگاههای اجرایی تلاش و هماهنگی لازم را به منظور هرچه بهتر برگزار شدن و اعزام مشتاقان امام خمینی برای شرکت در مراسم ارتحال داشته باشند.

وی با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر و عملیات غرور آفرین بیت المقدس  گفت: خاطره فتح خرمشهر یکی از بهترین خاطره‌ ها در جنگ تحمیلی بوده است.

اسدالله  نتاج بیان داشت: بزرگترین نتیجه پیروزی خرمشهر این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران پیروز است و همه دانستند این نظام شکست پذیر نیست و به برکت این نظام، ‌نام جمهوری اسلامی ایران سر لوحه همه اخبار است و امروز آنچه مملکت دارد ‌همه به برکت خون شهدا است.

کد مطلب 1611082

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