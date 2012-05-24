1200 بابلسری به مراسم ارتحال امام (ره) می روند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسدالله نتاج بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بابلسر اظهار داشت: برای نخستین بار تعداد 15دوچرخه سوار از گلزار شهدای بابلسر به سمت بهشت زهرا برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل حرکت خواهند کرد و این مسافت را رکاب می زنند.

وی افزود: بزرگداشت امام راحل، بزرگداشت همه خوبیها، ارزشها و کمال‌جوییها است، چرا که امام تجلی زیباییها، خوبیها و نقطه اوج آرزوهای بشریت در دنیای معاصر است.

جانشین فرمانده سپاه بابلسر اظهار داشت: راهیان نور بابلسر، رتبه برتر در دو بخش اعزام و ترابری را کسب کرد و امیدواریم تمام دستگاههای اجرایی تلاش و هماهنگی لازم را به منظور هرچه بهتر برگزار شدن و اعزام مشتاقان امام خمینی برای شرکت در مراسم ارتحال داشته باشند.

وی با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر و عملیات غرور آفرین بیت المقدس گفت: خاطره فتح خرمشهر یکی از بهترین خاطره‌ ها در جنگ تحمیلی بوده است.

اسدالله نتاج بیان داشت: بزرگترین نتیجه پیروزی خرمشهر این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران پیروز است و همه دانستند این نظام شکست پذیر نیست و به برکت این نظام، ‌نام جمهوری اسلامی ایران سر لوحه همه اخبار است و امروز آنچه مملکت دارد ‌همه به برکت خون شهدا است.