مسئولان توجه ای به ورزشهای معلولان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی صمیمی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان جانباز و معلول استان اظهار داشت: از ورزشکاران ایران اسلامی که در همه عرصه های ملی پرچمدار در سطح بین المللی و آسیایی هستند باید به نحوی شایسته تجلیل کرد.



وی به مدال آوری ورزشکاران جانباز و معلول مازنی در عرصه های مختلف ورزشی اشاره کرد و گفت: باید از خانواده این افراد قدردانی که با سختی و رنج فراوان فرزندان خود را به میدان های ورزشی اعزام می کنند.



رئیس هئیت جانبازان و معلولان استان، خطاب به ورزشکاران معلول و جانباز گفت: تنها به خودتان فکر نکنید بلکه در کنار خودتان ورزشکار معلول وجانباز دیگری را تربیت کنید.



علی صمیمی گفت: اگر عضوی در اثرجنگ یا حادثه یا معلولیت مادرزادیی آسیب دیده شما قهرمانان باید با آموزش و تربیت آنها امید به زندگی را در بین این افراد ایجاد کنید.



وی افزود: ورزش معلولان اختصاص به یک رشته نیست بلکه یک تربیت بدنی کوچکی است که باتوجه ذائقه پزشکی باید ورزش جانباز و معلول را در جامعه تقویت کرد.