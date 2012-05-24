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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

علی صمیمی اعلام کرد:

مسئولان توجه ای به ورزشهای معلولان ندارند

مسئولان توجه ای به ورزشهای معلولان ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان مازندران گفت: مسئولان استانی توجه ای به این رشته های ورزشی معلولان ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی صمیمی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان جانباز و معلول استان اظهار داشت:  از ورزشکاران ایران اسلامی که در همه عرصه های ملی پرچمدار در سطح بین المللی و آسیایی هستند باید به نحوی شایسته تجلیل کرد.

وی به مدال آوری ورزشکاران جانباز و معلول مازنی در عرصه های مختلف ورزشی اشاره کرد و گفت: باید از خانواده این افراد قدردانی که با سختی و رنج  فراوان فرزندان خود را به میدان های ورزشی اعزام می کنند.

رئیس هئیت جانبازان و معلولان استان، خطاب به ورزشکاران معلول و جانباز گفت: تنها به خودتان فکر نکنید بلکه در کنار خودتان ورزشکار معلول وجانباز دیگری را تربیت کنید.

علی صمیمی گفت: اگر عضوی در اثرجنگ یا حادثه یا معلولیت مادرزادیی آسیب دیده شما قهرمانان باید با آموزش و تربیت آنها امید به زندگی را در بین این افراد ایجاد کنید.

وی افزود: ورزش معلولان اختصاص به  یک رشته نیست بلکه یک تربیت بدنی کوچکی است که باتوجه ذائقه پزشکی باید ورزش جانباز و معلول را در جامعه تقویت کرد.

کد مطلب 1611088

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