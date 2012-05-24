سرعت توفان و گرد و خاک در زاهدان به بیش از 80 کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرعت وزش باد و گرد و خاک طی 24 ساعت گذشته در زاهدان تا دو هزار و 500 متر، در نصرت آباد تا 900 متر و در زابل تا 800 متر شعاع دید افقی را کاهش داده است.

همچنین روز گذشته گرد و غبار معلق در هوا، شعاع دید افقی در ایرانشهر را تا هزار متر کاهش داد.

براساس پیش بینی هواشناسی، آسمان سیستان و بلوچستان طی 24 ساعت آینده غبارآلود و از اواخر وقت امروز در شمال استان بتدریج از شدت وزش باد و گرد و خاک کاسته می شود و متعاقبا این جریانات جوی در جنوب منطقه پدیدار می شود.

با شمالی شدن جریانات دمای هوا در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان دمای هوا در این نواحی به طور نسبی کاهش می یابد.