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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

سرعت توفان و گرد و خاک در زاهدان به بیش از 80 کیلومتر بر ساعت رسید

سرعت توفان و گرد و خاک در زاهدان به بیش از 80 کیلومتر بر ساعت رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: سرعت توفان و گرد و خاک در زاهدان، نصرت آباد و زابل به بیش از 80 کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرعت وزش باد و گرد و خاک طی 24 ساعت گذشته در زاهدان تا دو هزار و 500 متر، در نصرت آباد تا 900 متر و در زابل تا 800 متر شعاع دید افقی را کاهش داده است.

همچنین روز گذشته گرد و غبار معلق در هوا، شعاع دید افقی در ایرانشهر را تا هزار متر کاهش داد.

براساس پیش بینی هواشناسی، آسمان سیستان و بلوچستان طی 24 ساعت آینده غبارآلود و از اواخر وقت امروز در شمال استان بتدریج از شدت وزش باد و گرد و خاک کاسته می شود و متعاقبا این جریانات جوی در جنوب منطقه پدیدار می شود.

با شمالی شدن جریانات دمای هوا در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان دمای هوا در این نواحی به طور نسبی کاهش می یابد.

کد مطلب 1611091

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