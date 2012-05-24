ورزشکاران المپیکی آمادگی کامل برای حضور در میادین ورزشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عباسی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست با ورزشکاران استان گلستان افزود: بیش از 50 سهمیه المپیک دریافت کردیم که در طول تاریخ ورزش ایران کم سابقه است.

وی اظهار داشت: این تعداد نسبت به تعداد سهمیه هایی که در دوره های گذشته، افزایش دارد و از هر نظر رشد دارد.

وی عنوان کرد: اکنون همه ورزشکاران المپیکی آماده هستند تا با حضور در رقابتها عنوان و مدال کسب کنند.

عباسی با اشاره به پیشرفت استان گلستان در زمینه های مختلف گفت: برآیند توسعه استان مطلوب است.

نماینده دولت در گلستان به طرح پتروشیمی اشاره و اضافه کرد: با حمایت دولت پتروشیمی استان با سرعت بیشتری تکمیل می شود و این موضوع از سوی من نیز پیگیری خواهد شد.

عباسی گفت: وقتی می خواهیم توسعه را بحث کنیم باید همه شاخص ها را مدنظر قرار گرفت و هر کار بزرگ در بخش هایی ممکن است دچار وقفه شود.