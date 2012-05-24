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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

عباسی:

ورزشکاران المپیکی آمادگی کامل برای حضور در میادین ورزشی دارند

ورزشکاران المپیکی آمادگی کامل برای حضور در میادین ورزشی دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان از آمادگی تمامی ورزشکاران المپیکی کشور برای حضور در این رقابتها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عباسی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست با ورزشکاران استان گلستان افزود: بیش از 50 سهمیه المپیک دریافت کردیم که در طول تاریخ ورزش ایران کم سابقه است.

وی اظهار داشت: این تعداد نسبت به تعداد سهمیه هایی که در دوره های گذشته، افزایش دارد و از هر نظر رشد دارد.

وی عنوان کرد: اکنون همه ورزشکاران المپیکی آماده هستند تا با حضور در رقابتها عنوان و مدال کسب کنند.

عباسی با اشاره به پیشرفت استان گلستان در زمینه های مختلف گفت: برآیند توسعه استان مطلوب است.

نماینده دولت در گلستان به طرح پتروشیمی اشاره و اضافه کرد: با حمایت دولت پتروشیمی استان با سرعت بیشتری تکمیل می شود و این موضوع از سوی من نیز پیگیری خواهد شد.

عباسی گفت: وقتی می خواهیم توسعه را بحث کنیم باید همه شاخص ها را مدنظر قرار گرفت و هر کار بزرگ در بخش هایی ممکن است دچار وقفه شود.

کد مطلب 1611100

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