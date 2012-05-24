به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مطبوعاتی پیش از شروع دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا، ظهر پنجشنبه در دبی برگزار شد. در این کنفرانس که در محل سالن "الراشدیه" هتل "بستان روتانا" دبی برگزار شد، تمامی 16 سرمربی تیم‌های حاضر در این رقابتها حضور یافتند و به سئوالات نمایندگان رسانه های گروهی پاسخ دادند. علی صانعی سرمربی و عباس ترابیان مدیر تیم ملی فوتسال کشورمان نیز از حاضران در این نشست بودند.

صانعی در مورد مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا گفت: در چنین مسابقاتی همه بازی‌ها مهم هستند ولی بازی نخست از همه آنها مهمتر است و سعی می‌کنیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی افزود: ما برای قهرمانی به اینجا آمده‌ایم و به چیزی کمتر از آن فکر نمی‌کنیم. البته به این مسابقات به عنوان دیدارهایی تدارکاتی برای مسابقات جام جهانی در تایلند هم نگاه می‌کنیم.

گفتنی است تمامی خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی، در سئوالات خود از سرمربیان تیم‌های حاضر به قدرت فوتسال ایران اشاره کرده و نظر مربیان را در خصوص تیم ملی فوتسال ایران و امکان قهرمانی مجدد آن در این مسابقات جویا می‌شدند.