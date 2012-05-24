سرمایه گذاری در بخش علمی تضمین کننده آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبداللهی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علم را نوعی قدرت دانست و گفت: اگر کشور ما در زمینه علمی خود را قوی کند، کشوری مقتدر خواهیم داشت.

وی نیروهای انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را نعمتی برای دانشگاه دانست و افزود: چنانچه اساتید از لحاظ علمی متواضعانه به کشور خدمت کنند ، دربرابر کشورهای غربی احساس کوچکی نخواهیم کرد.

مشاور سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر اینکه راههای درست را به خوبی تشخیص دهیم، تصریح کرد: راههای علمی در کشور باید تقویت شوند.

عبداللهی، خطاب به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این دانشگاه از نظر پژوهشی پیشرفتهای خوبی داشته و می توان انتظار داشت در آینده در رتبه های بالاتری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیروها و پتانسیل خوبی در خطه شمال وجود دارد گفت: برای امر پژوهش باید زمان صرف کرد زیرا پژوهش نیز نوعی آموزش به شمار می آید.



این دانشمند برتر دنیا، به فعالیت وب سایت دانشگاه در زمینه درج خط علمی برخی از اساتید اشاره و تصریح کرد: این امر باعث ارتقا علمی اعضا هیات علمی و دانشجویان و سایر اساتد می شود.



عبداللهی با بیان اینکه ابن سینا یکی از دانشمندان مشهور کشوری است که کتابهایش در دانشگاههای مختلف ترجمه و تدریس شده است گفت: جوانان ما باید با تاریخ هفت هزار ساله ایران آشنا شوند و به آن ببالند.