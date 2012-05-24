71 رشته در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد بخت عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از استان نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران درساری گفت: 71 رشته تحصیلی در این دانشگاه تدریس می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: با تایید سه رشته در اردیبهشت ماه امسال در مجموع 71 رشته تحصیلی در دانشکده های این دانشگاه تدریس می شود.

آزادبخت، تعداد رشته های موجود در این دانشگاه در سال 89 را 49 رشته تحصیلی عنوان و تصریح کرد: در سالجاری تعداد رشته های موجود به 68 رشته افزایش یافت که با تایید سه رشته تحصیلی دیگر در اردیبهشت امسال در مجموع 71 رشته تحصیلی در دانشکده های دانشگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته در زمینه آموزش فعالیتهای زیادی صورت گرفته است گفت: در حال حاضر این دانشگاه دارای 17 استاد، 50 دانشیار، 189 استادیار و 49 مربی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به وجود 341 هیئت علمی و 446 ردیف علمی در دانشکده های تابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره و تصریح کرد: چهار هزار و 440 دانشجوی شاغل در حال تحصیل در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، دکتری حرفه ای، دکتری پی اچ دی و دستیاری دکتری تخصصی در دوره های روزانه، شبانه و واحد بین الملل در این دانشگاه وجود دارد.

آزاد بخت گفت: کارشناسی ارشد حشره شناسی، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، کارشناسی ارشد مشاوره مامائی از جمله این سه رشته است.

وی، راه اندازی دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده، تدوین و تصویب آئین نامه ماموریت آموزشی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی، تائید مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی قطب شمال ایران، ایجاد مدیریت تحصیلات تکمیلی و دستیاری، تدوین نقشه جامع علمی در حوزه آموزش دانشگاه را از جمله عملکرد حوزه معان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برشمرد.

آزادبخت گفت: ایجاد دوره های آموزشی مجازی با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه، پیگیری راه اندازی کامل مرکزجامع سرطان شمال کشور در مرکز آموزشی درمانی امام (ره) ساری، افزایش تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی در واحد بین الملل، تاسیس وراه اندازی مرکز بیماریهای عفونی شمال کشور در مرکز آموزشی, درمانی رازی قائم شهر از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در راستای ارتقا دانشگاه است.