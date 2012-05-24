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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

حجت الاسلام سیفی:

ویژه برنامه شهادات امام هادی (ع) در آستان شاهزاده محمد نهاوند برگزار می شود

ویژه برنامه شهادات امام هادی (ع) در آستان شاهزاده محمد نهاوند برگزار می شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: تولیت شاهزاده محمد شهرستان نهاوند گفت: مراسم ویژه سالروز شهادت امام هادی (ع) در آستان مقدس و مطهر شاهزاده محمد نهاوند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز سیفی اظهار داشت: آیین ویژه سوگواری و عزاداری سالروز شهادت پیشوای دهم شیعیان جهان پنج شنبه شب و صبح روز جمعه در کنار قبور مطهر شاهزادگان محمد (ع) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: قرائت دعای کمیل در مراسم شب جمعه و خواندن دعای زیارت جامعه کبیره در مراسم ویژه روز جمعه به همراه سخنرانی علما و روضه خوانی و ذکر معصیت مداحان اهل بیت از برنامه های در نظر گرفته شده برای این روز است.

تولیت شاهزاده محمد شهرستان نهاوند اضافه کرد :در روز جمعه پنجم خرداد ماه همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) هئیت های مذهبی وعزادار شهرستان نهاوند با حضور و اجتماع خود در حرم شاهزاده محمد (ع) در قالب دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی به سمت مصلی نماز جمعه حرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1611124

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