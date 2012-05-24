همایش خبرنگاران حوزه مرکز دفاتر خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه حوزه مرکز دفاتر خبرگزاری مهر صبح پنج شنبه با حضور رضا مقدسی مدیر عامل خبرگزاری مهر، پیام تیرانداز معاون اخبارو هادی شریفی سرپرست اداره کل استان های خبرگزاری مهر در سالن جلسات این خبرگزاری برگزار شد.



در این همایش که سرپرستان حوزه مرکز دفاتر خبرگزاری مهر و خبرنگاران نیز حضور داشتند، فعالان این عرصه به بیان مسائل مربوط به حوزه فعالیتی خود پرداختند.

همچنین مدیران حاضر در این مراسم نیز پس ازشنیدن مسائل استانها به بیان دیدگاههای خود و برنامه های آتی خبرگزاری پرداختند.



دغدغه و مشکلات حوزه مرکز دفاتر خبرگزاری مهر در این همایش مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

برگزاری سلسله جلسات با حضور خبرنگاران تمامی مناطق خبرگزاری از برنامه های آتی امور استانهای این خبرگزاری است.

