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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

طی دو مرحله عملیات؛

6.5 کیلوگرم مواد مخدر در بناب کشف شد

6.5 کیلوگرم مواد مخدر در بناب کشف شد

بناب - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بناب از کشف شش و نیم کیلوگرم تریاک طی دو عملیات جداگانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی سلطانی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بناب موفق شدند از دو نفر قاچاقچی مقدارشش و نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

وی بیان کرد: همچنین عوامل مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بناب در این ارتباط 10 توزیع کننده مواد مخدر را نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب در ادامه ضمن تأکید بر پیگیری و اجرای هرچه بهتر طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی در شهرستان اظهارداشت: با فرارسیدن ایام تعطیلات تابستان، امنیت تفرجگاهها و اماکن تفریحی منطقه توسط پلیس تأمین می شود و در این راستا با «مزاحمین نوامیس مردم»  و «اراذل و اوباش» بشدت برخورد خواهد شد.

وی همچنین از اعطای تخفیف ویژه برای آزادسازی موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ نیروی انتظامی خبرداد و گفت: با هدف خدمت رسانی به مردم شریف بناب، شهروندانی که موتورسیکلت آنها به هر عنوانی توسط پلیس توقیف شده و قادر به پرداخت هزینه پارکینگ نیستند؛ می توانند از اول خرداد به مدت 3 ماه با مراجعه به نیروی انتظامی از تخفیف 40 درصدی هزینه پارکینگ برخوردار شده و موتورسیکلت خود را تحویل بگیرند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب هم اکنون بیش از دو هزار دستگاه موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ نیروی انتظامی نگهداری می شود.
 

کد مطلب 1611129

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