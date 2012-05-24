6.5 کیلوگرم مواد مخدر در بناب کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی سلطانی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بناب موفق شدند از دو نفر قاچاقچی مقدارشش و نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

وی بیان کرد: همچنین عوامل مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بناب در این ارتباط 10 توزیع کننده مواد مخدر را نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب در ادامه ضمن تأکید بر پیگیری و اجرای هرچه بهتر طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی در شهرستان اظهارداشت: با فرارسیدن ایام تعطیلات تابستان، امنیت تفرجگاهها و اماکن تفریحی منطقه توسط پلیس تأمین می شود و در این راستا با «مزاحمین نوامیس مردم» و «اراذل و اوباش» بشدت برخورد خواهد شد.

وی همچنین از اعطای تخفیف ویژه برای آزادسازی موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ نیروی انتظامی خبرداد و گفت: با هدف خدمت رسانی به مردم شریف بناب، شهروندانی که موتورسیکلت آنها به هر عنوانی توسط پلیس توقیف شده و قادر به پرداخت هزینه پارکینگ نیستند؛ می توانند از اول خرداد به مدت 3 ماه با مراجعه به نیروی انتظامی از تخفیف 40 درصدی هزینه پارکینگ برخوردار شده و موتورسیکلت خود را تحویل بگیرند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب هم اکنون بیش از دو هزار دستگاه موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ نیروی انتظامی نگهداری می شود.

