اکثریت آلمانیها اسرائیل را جنگ طلب می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی نوشت: موضع آلمان در قبال اسرائیل در سالهای اخیر به شکل واضحی انتقادی تر شده است. بر اساس نتایج یک نظر سنجی که روز گذشته منتشر شد 59 درصد آلمانیها اسرائیل را یک رژیم جنگ طلب و ستیزه جو ارزیابی می کنند. این در حالی است که در سال 2009 تنها 49 درصد مردم آلمان چنین عقیده ای داشتند.

در این نظر سنجی که موسسه فورسا برای نشریه اشترن انجام داده است ، 58 درصد پرسش شوندگان بر این عقیده بودند که اسرائیل برای آنها بیگانه است. تعداد افرادی که چنین اظهار نظری داشتند هشت درصد نسبت به نظر سنجی سه سال پیش بیشتر بود.

بر اساس این نظر سنجی هفتاد درصد شهروندان آلمانی بر این عقیده بودند که اسرائیل بدون در نظر گرفتن حقوق ملتهای دیگر علایق شخصی خود را دنبال می کند. این در حالی است که در نظر سنجی سه سال پیش تنها 59 درصد این طور ابراز عقیده کرده بودند.

بر اساس این نظر سنجی عواقب جنایتهای نازیها علیه قوم یهود در زمان هیتلر دیگر برای آلمانی ها هیچ اهمیتی ندارد و بیش از شصت درصد آلمانیها می گویند که کشورشان هیچ مسئولیتی در قبال اسرائیل ندارد. دو سوم شهروندان آلمانی نیز بر این عقیده بودند که دولت فلسطین باید توسط آلمان به رسمیت شناخته شود.

