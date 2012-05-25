به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین انوری بعد از ظهر پنج شنبه در همایش هجرت سه به مناسبت آموزش سرگروه‌های جهادی استان اصفهان اظهار داشت: اردو‌های جهادی تفکر جهادی را به نسل جوان جامعه و نسل‌های آینده منتقل می‌کند و سازندگی کشور نیز به دنبال این اردو‌ها محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری اردو‌های جهادی یکی از مهم‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب بوده و واگذاری این مأموریت به عهده سپاه به دستور رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است، اضافه کرد: گروه‌های جهادی فعالیت خود را از سال 1385 در سطح استان آغاز کرده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد: امروز بسیج سازندگی استان به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بیشترین حجم پروژه‌های اجرایی را در راستای سازندگی کشور به عهده دارد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری اردو‌های جهادی در جامعه ادامه داد: اردو‌های جهادی بهترین عرصه برای سازندگی جوانان است و دانشجویان باید با شرکت در اردو‌های جهادی در مسیر سازندگی خود گام بردارند.

انوری با بیان اینکه نخستین گروه‌های جهادی استان در سطح استان طی شش سال گذشته شکل گرفته‌اند، تاکید کرد: این گروه‌ها همواره در راستای عمران و آبادانی مناطق محروم جامعه حرکت می‌کنند و در سال گذشته بیش از 80 گروه دانشجویی به مناطق محروم اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته برای نخستین بار اردو‌های جهادی بسیج محلات در استان اصفهان شکل گرفته، بیان داشت: در سال گذشته اصفهان در ارزیابی بسیج کشور بهترین عملکرد را داشته است و در سال جاری حدود 12 هزار نفر دانشجو از سرار استان به اردو‌های جهادی اعزام می‌شوند.