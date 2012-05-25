  1. استانها
  2. اصفهان
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۱

ذاکر اصفهانی:

اغلب مشکلات استانداری اصفهان و سازمان‌های تابعه از ناآگاهی‌های حقوقی ناشی می‌شود

اغلب مشکلات استانداری اصفهان و سازمان‌های تابعه از ناآگاهی‌های حقوقی ناشی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت:  بیشتر مشکلات استانداری اصفهان و سازمان‌های تابعه از عدم آشنایی مردم و دستگاه‌ها با حقوق خود ناشی می‌شود که امیدواریم شورای امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان به تبیین این وظایف و آشنایی مردم با وظایف حقوقی خود کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنج شنبه در دومین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اصفهان اظهار داشت: عدم آشنایی با قوانین حقوقی علاوه بر هزینه‌های بسیار برای دستگاه‌های حقوقی و اجرایی و اختلال در کار آنها سبب خستگی روحی مسئولان نیز می‌شود.

وی افزود: تشکیل این شورا به منظور رفع مشکلات حقوقی دستگاه‌ها و تحقق اهداف مقرر در شیوه‌نامه اجرایی شورای هماهنگی امور اجرایی استان‌ها بوده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: پیش از این مسایل حقوقی به صورت حاشیه‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطرح بود که ضعف‌های حقوقی ارگان‌ها سبب شد نیاز به تشکیل چنین شوراهایی بیشتر حس شود.

وی ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان دبیر شورا مکلف است با هماهنگی و تایید نائب رئیس و تنفیذ رئیس شورا نسبت به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در امور حقوقی اقدام و زمینه لازم را برای پشتیبانی از مصوبه‌های جلسات شورای هماهنگی فراهم کند.

ذاکر اصفهانی تاکیدکرد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده استانداران سراسر کشور و رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ای اجرایی معاونت حقوقی به صورت توأمان است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخ پر افتخار کشور ایران به ویژه شهر اصفهان بیان داشت: بنیان اصول حقوقی کشور ریشه در تاریخ پر افتخار ایران و دانشمندانی دوره‌های مختلف آن دارد که بنیان ایران اسلامی را بر صخره‌استوار و محکم  تمدنی ناب بنا نهادند.

کد مطلب 1611157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها