به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنج شنبه در دومین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اصفهان اظهار داشت: عدم آشنایی با قوانین حقوقی علاوه بر هزینه‌های بسیار برای دستگاه‌های حقوقی و اجرایی و اختلال در کار آنها سبب خستگی روحی مسئولان نیز می‌شود.

وی افزود: تشکیل این شورا به منظور رفع مشکلات حقوقی دستگاه‌ها و تحقق اهداف مقرر در شیوه‌نامه اجرایی شورای هماهنگی امور اجرایی استان‌ها بوده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: پیش از این مسایل حقوقی به صورت حاشیه‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطرح بود که ضعف‌های حقوقی ارگان‌ها سبب شد نیاز به تشکیل چنین شوراهایی بیشتر حس شود.

وی ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان دبیر شورا مکلف است با هماهنگی و تایید نائب رئیس و تنفیذ رئیس شورا نسبت به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در امور حقوقی اقدام و زمینه لازم را برای پشتیبانی از مصوبه‌های جلسات شورای هماهنگی فراهم کند.

ذاکر اصفهانی تاکیدکرد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده استانداران سراسر کشور و رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ای اجرایی معاونت حقوقی به صورت توأمان است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخ پر افتخار کشور ایران به ویژه شهر اصفهان بیان داشت: بنیان اصول حقوقی کشور ریشه در تاریخ پر افتخار ایران و دانشمندانی دوره‌های مختلف آن دارد که بنیان ایران اسلامی را بر صخره‌استوار و محکم تمدنی ناب بنا نهادند.