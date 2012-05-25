به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنج شنبه در دومین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اصفهان اظهار داشت: عدم آشنایی با قوانین حقوقی علاوه بر هزینههای بسیار برای دستگاههای حقوقی و اجرایی و اختلال در کار آنها سبب خستگی روحی مسئولان نیز میشود.
وی افزود: تشکیل این شورا به منظور رفع مشکلات حقوقی دستگاهها و تحقق اهداف مقرر در شیوهنامه اجرایی شورای هماهنگی امور اجرایی استانها بوده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پیش از این مسایل حقوقی به صورت حاشیهای در دستگاههای اجرایی مطرح بود که ضعفهای حقوقی ارگانها سبب شد نیاز به تشکیل چنین شوراهایی بیشتر حس شود.
وی ادامه داد: بر اساس شیوهنامه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان دبیر شورا مکلف است با هماهنگی و تایید نائب رئیس و تنفیذ رئیس شورا نسبت به تشکیل کمیسیونهای تخصصی در امور حقوقی اقدام و زمینه لازم را برای پشتیبانی از مصوبههای جلسات شورای هماهنگی فراهم کند.
ذاکر اصفهانی تاکیدکرد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوهنامه بر عهده استانداران سراسر کشور و رئیس امور برنامهریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاهای اجرایی معاونت حقوقی به صورت توأمان است.
وی در ادامه با اشاره به تاریخ پر افتخار کشور ایران به ویژه شهر اصفهان بیان داشت: بنیان اصول حقوقی کشور ریشه در تاریخ پر افتخار ایران و دانشمندانی دورههای مختلف آن دارد که بنیان ایران اسلامی را بر صخرهاستوار و محکم تمدنی ناب بنا نهادند.
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