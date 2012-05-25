برنامه های مناسب اجرایی، تبلیغی و اطلاع رسانی برای حمایت از تولید در گیلان / راه اندازی سامانه جدید ارتباط مردمی

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالسازی ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان خبر داد و افزود: این مهم از اردیبهشت ماه آغاز شده و جلسات نهایی مربوط به مناسبت مزبور با حضور اعضای شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت در استان در حال برگزاری است.

وی اظهارداشت: در سال جاری که با تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " نام گرفته برنامه های گرامیداشت روز صنعت و معدن از اهمیت فوق العاده ای برخوردارخواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن در گیلان گفت: با این هدف برنامه های مناسب اجرایی، تبلیغی و اطلاع رسانی برای حمایت از تولید در استان در نظر گرفته شده که به مناسبت روز صنعت و معدن بخش عمده ای از آنها بصورت جدی آغاز خواهد شد.

وی افزود: با هدف ایجاد روحیه خود باوری و شناساندن خدمات انجام گرفته در این حوزه به شهروندان فهیم گیلانی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای رسیدگی به مسائل و برطرف سازی موانع تولید در استان، برنامه افتتاح طرحهای مهم صنعتی و معدنی که امسال به بهره برداری می رسند با حضور مسئولان ذیربط هر هفته یا دو هفته یکبار در سراسر استان اجرا خواهد شد.

اصغریان تصریح کرد: برای این منظور طرحهای مهم تولیدی که امسال راه اندازی می شوند، شناسایی و تلاش لازم برای تسریع در بهره برداری از آنها و رفع موانع احتمالی آغاز فعالیت این طرحها صورت گرفته تا مطابق برنامه بصورت دوره ای با حضور رسانه های منتخب خبری و مسئولان ذیربط مراسم افتتاح آنها برگزار شود.

وی گفت: همچنین برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و تقدیر از برگزیدگان صنعتی دیگر برنامه های گرامیداشت این مناسبت در استان است.

رئیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن افزود: برگزاری نشستهای تخصصی، انتشار بروشورهای گزارش عملکرد و وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت، افتتاح تعدادی از طرحهای منتخب تولیدی استان، تبلیغات مناسبت و نیز انعکاس دستاوردهای این بخش با همکاری رسانه های خبری فعال استان از جمله برنامه های گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان خواهد بود.

وی همچنین از راه اندازی سامانه جدید ارتباط مردمی این سازمان جهت دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات مخاطبان به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن خبر داد و یادآورشد: مرحله نخست این سامانه که شامل بخشهای مختلف از قبیل پیام گیر صوتی، نظرسنجی الکترونیکی و سیستم اطلاع رسانی مناسب است از اوایل تیرماه راه اندازی می شود.