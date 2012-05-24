دستگیری متهمان به قتل پسر جوان در کمتر 23 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز اعضای خانواده ای با مراجعه به کلانتری فردیس کرج با طرح شکایتی مدعی شدند، پسرشان دیروز در یک درگیری در تهران به فتل رسیده و آنها رد عاملان جنایت را در فردیس کرج کشف کرده اند.

پس از این شکایت موضوع از پلیس تهران بررسی و مشخص شد موضوع قتل صحت دارد. در ادامه ماموران با هماهنگی قضایی واطمینان از حضور متهمان در مخفیگاهشان وارد عمل شده و سه متهم را در کمتر 23 ساعت پس از قتل دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی ها به قتل اعتراف کرده و در رابطه با انگیزه شان گفتند: با مقتول اختلاف مالی داشتیم. چند بار با او صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. در ادامه او را تعقیب کرده و در محلی در تهران به دام انداختیم. بعد با هم درگیر شده و او را به قتل رسانده و از محل فرار کردیم.

متهمان پس از اعتراف به قتل با دستور قضایی و برای تحقیقات بیشتر تحویل کارآگاهان پلیس آگاهی تهران شدند.