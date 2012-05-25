معرفی خراسان شمالی درشبکه های سراسری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت : در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 39 خبر و گزارش تصویری و 943 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی ارسالی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی از شبکه‌های سراسری صدا و سیما پخش شد.

احمد مهدوی افزود : در این مدت 225 دقیقه گزارش زنده و تولیدی رادیویی از شبکه‌های سراسری رادیو از جمله رادیو ایران، فرهنگ، اقتصاد، ورزش، صدای آشنا و ... پخش شده است.

وی اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال 91 بیش از 718 دقیقه برنامه تلویزیونی زنده و تولیدی به شبکه‌های مختلف سیما ارسال و پخش شده است.

وی رویکرد تولید و پخش برنامه و اخبار از صدا و سیمای خراسان شمالی در شبکه‌های سراسری را معرفی مطلوب‌تر پتانسیل‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان وجاذبه ها و اقدامات صورت گرفته در استان و توجه به موضوع سال عنوان کرد.

برگزاری دوره‌آموزش خانه داری در بجنورد

کارشناس آموزش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت:جهت ارتقاء وبروز رسانی اطلاعات پرسنل، خانه داری، هتل داری ومهمانپذیری و دوره آموزش خانه داری برگزار شد.

مریم وحدانی هدف از برگزاری این دوره‌ها را ارتقاء کیفیت خدمات خانه داری به میهمانان ارزبای کرد و افزود: در این دوره شرکت کنندگان با جدیدترین روش‌های خانه داری وخشکشویی واحدهای اقامتی آشنا می‌شوند.

وی طرز صحیح چک کردن و تمیزکردن اتاق وسرویس های بهداشتی را به صورت تئوری وعملی از موضوعات این دوره آموزشی برشمرد و گفت: رمز موفقیت یک واحد اقامتی در بازار پر از رقابت امروز سطح بالای کیفی خدمات است.

وحدانی تصریح کرد: این امر تنها با آموزش وبه روز بودن اطلاعات حاصل می‌شود.

ویژه برنامه در سوگ آفتاب در شبکه اترک

ویژه برنامه برنامه در سوگ آفتاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره) از شبکه استانی صدای مرکز خراسان شمالی تولید و پخش می‌شود.

برپایه این خبر، این برنامه به صورت زنده در روز 14 خرداد از ساعت 10 به مدت 120 دقیقه از شبکه اترک پخش خواهد شد.

آیتم‌های این برنامه زنده، گزارش از کاروان زائران حرم حضرت امام (ره)، ارتباط با مرکز اراک، ارتباط با بهشت زهرا، گزارش از مردم، زائران پیاده، کارشناس محضر حضرت امام (ره)، معرفی کتاب درمورد حضرت امام (ره) و...عنوان شده است.