میزبانی از 96 پرستوی عاشق/ عطر شهدا در استان مرکزی می پیچد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی عصرپنج شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات بنیاد حفظ آثار گفت: پیکرهای پاک این شهیدان که به تازگی در مناطق عملیاتی "فاو و مجنون" تفحص شده‌ همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر از مرز شلمچه وارد میهن شده است و در قالب کاروان" فرزندان روح الله در آغوش روح الله" از خرمشهر تا حرم مطهر امام راحل تشییع می شوند.

وی افزود: این کاروان در مسیر حرکت از خرمشهر به حرم مطهر از پنج شهر شازند ، اراک ، خمین ، محلات ، دلیجان عبور می کنند و مردم استان مرکزی با برگزاری مراسم ویژه استقبال و شبی با شهدا میزبانت این شهدا هستند.

شبی با شهدا در مصلای بیت المقدس اراک

وی گفت: این کاروان هشتم خرداد ماه جاری ساعت 11 صبح از شهر شازند وارد استان مرکزی می شود و پس از برگزاری مراسم تشییع توسط مردم شازند ساعت 17 وارد شهرستان اراک خواهد شد و در مصلای بیت المقدس اراک مراسم شبی با شهدا برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دوران دفاع مقدس استان مرکزی افزود: این کاروان نهم خرداد وارد شهرستان خمین شده و در بیت تاریخی امام راحل در این شهرستان مراسم شبی با شهدا برگزار خواهدشد.

سرهنگ پاسدار جلالی فراهانی افزود: این کاروان دهم خرداد ماه وارد شهر محلات می شود وپس از برگزاری مراسم شبی با شهیدان یازدهم خرداد توسط مردم شهر دلیجان پیکر پاک 96 پرستوی عاشق تشییع شده و به سمت شهر کاشان حرکت می کند.

شناسایی شهدا از طریق DNA

مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دوران دفاع مقدس استان مرکزی افزود: شهدای تفحص شده پس ازحضور در حرم امام راحل به معراج شهدا منتقل می شوند و عملیات شناسایی آنها آغاز می شود.

وی گفت: عملیات شناسایی پیکرهای مطهر شهدا در مرحله اول با توجه به اطلاعات و اسناد بدست آمده از رزمندگان و آزادگان، آثار موجود از شهیدان و پلاک صورت می پذیرد و در مرحله دوم از طریق ژنتیک و DNA انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای شناسایی از طریق ژنتیک DNA شهید با نمونه خون پدر، مادر،برادر و فرزند شهید که قبلا گرفته شده مطابقت و بررسی می شود،افزود: در صورتی که شهدا از این دو طریق شناسایی نشوند به عنوان شهید گمنام در بین استانها برای تشییع و تدفین تقسیم می شوند.

270 شهید مفقود الاثر در استان مرکزی

وی با اشاره به اینکه 270 شهید مفقودالاثر در استان مرکزی تعیین شهادت شده اند افزود: در تقسیم بندی شهدای گمنام در استانهای مختلف کشور شهدا بر حسب وجود شهید جاوید الاثر در شهرهای مختلف کشور بین شهرها تقسیم می شود.

وی افزود: 93 شهید گمنام در 23 نقطه از استان مرکزی دفن شده اند تا مرهمی بر دل فرزندان، مادران و خانواده شهدای گمنام باشد.