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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۶

هشتم خرداد/

میزبانی از 96 پرستوی عاشق/ عطر شهدا در استان مرکزی می پیچد

میزبانی از 96 پرستوی عاشق/ عطر شهدا در استان مرکزی می پیچد

اراک - خبر گزاری مهر: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی از میزبانی پنج شهر استان مرکزی از کاروان 96 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی عصرپنج شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات بنیاد حفظ آثار گفت: پیکرهای پاک این شهیدان که به تازگی در مناطق عملیاتی "فاو و مجنون" تفحص شده‌ همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر از مرز شلمچه وارد میهن شده است و در قالب کاروان" فرزندان روح الله در آغوش روح الله" از خرمشهر تا حرم مطهر امام راحل تشییع می شوند.

وی افزود: این کاروان در مسیر حرکت از خرمشهر به حرم مطهر از پنج شهر شازند ، اراک ، خمین ، محلات ، دلیجان عبور می کنند و مردم استان مرکزی با برگزاری مراسم ویژه استقبال و شبی با شهدا میزبانت این شهدا هستند.

شبی با شهدا در مصلای بیت المقدس اراک

وی گفت: این کاروان هشتم خرداد ماه جاری ساعت 11 صبح از شهر شازند وارد استان مرکزی می شود و پس از برگزاری مراسم تشییع توسط مردم  شازند ساعت 17 وارد شهرستان اراک خواهد شد و در مصلای بیت المقدس اراک مراسم شبی با شهدا برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دوران دفاع مقدس استان مرکزی افزود: این کاروان نهم خرداد وارد شهرستان خمین شده و در بیت تاریخی امام راحل در این شهرستان مراسم شبی با شهدا برگزار خواهدشد.

سرهنگ پاسدار جلالی فراهانی افزود: این کاروان دهم خرداد ماه وارد شهر محلات می شود وپس از برگزاری مراسم شبی با شهیدان یازدهم خرداد توسط مردم شهر دلیجان پیکر پاک 96 پرستوی عاشق تشییع شده و به سمت شهر کاشان حرکت می کند.

شناسایی شهدا از طریق DNA

مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دوران دفاع مقدس استان مرکزی افزود: شهدای تفحص شده پس ازحضور در حرم امام راحل به معراج شهدا منتقل می شوند و عملیات شناسایی آنها آغاز می شود.

وی گفت: عملیات شناسایی پیکرهای مطهر شهدا در مرحله اول  با توجه به اطلاعات و اسناد بدست آمده از رزمندگان و آزادگان، آثار موجود از شهیدان و پلاک صورت می پذیرد و در مرحله دوم از طریق ژنتیک و DNA انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای شناسایی از طریق ژنتیک DNA شهید با  نمونه خون پدر، مادر،برادر و فرزند شهید  که قبلا گرفته شده  مطابقت و بررسی می شود،افزود: در صورتی که شهدا از این دو طریق شناسایی نشوند به عنوان شهید گمنام در بین استانها برای تشییع و تدفین تقسیم می شوند.

270 شهید مفقود الاثر در استان مرکزی

وی با اشاره به اینکه 270 شهید مفقودالاثر در استان مرکزی تعیین شهادت شده اند افزود: در تقسیم بندی شهدای گمنام در استانهای مختلف کشور شهدا بر حسب وجود شهید جاوید الاثر در شهرهای مختلف کشور بین شهرها تقسیم می شود.

وی افزود: 93 شهید گمنام در 23 نقطه از استان مرکزی دفن شده اند تا مرهمی بر دل فرزندان، مادران و خانواده شهدای گمنام باشد.

کد مطلب 1611172

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