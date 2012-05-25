ناکامی شناگران خراسان شمالی در رقابت های کشوری

امین مکاری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: 6 شناگر تیم خراسان شمالی در رقابت های شنای قهرمانی کارگران کشور از کسب نشان بازماندند.

وی با بیان اینکه مسابقات در سه رده سنی برگزار می شد افزود: در این مسابقات حامد صاحبی رباط شناگر رده سنی زیر 30 سال خراسان شمالی، در جایگاه هفتم قرار گرفت.

مکاری مقدم که خود در رده سنی 30 تا 40 سال تیم استان در در رده ششم این رقابت ها قرار گرفته است اضافه کرد: در رده سنی بالای 40 سال، شناگران خراسان شمالی یک مقام ششمی و یک مقام هشتمی کسب کردند.

وی گفت: وحید شهسوار و موسی الرضا حسن زاده، دو شناگر رده سنی بالای 40 سال استان به ترتیب در مکان های ششم و هشتم مواد مختلف قرار گرفتند.

این مسئول با بیان اینکه صاحبی و حسن زاده در ماده 100 متر آزاد شرکت کرده بودند افزود: وحید شهسوار به عنوان تنها شناگر استان در ماده 100 متر قورباغه در جایگاه ششم ایستاد.

وی اظهار داشت: از 28 تیمی که از استان های سراسر کشور اعلام آمادگی کرده بودند، 23 تیم در این رقابت ها حاضر شدند.

مکاری مقدم اضافه کرد: نتایج تیمی پس از محاسبه امتیازات اعلام می شود و احتمالا تیم خراسان شمالی در اواسط جدول رده بندی تیمی قرار می گیرد.

رقابت‌های شنای قهرمانی کارگران کشور عصر پنج شنبه 4 خرداد ماه در محل مجموعه ورزشی معتمدی (کارگران) تهران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.