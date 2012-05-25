فقه ظرفیت کافی را برای اعمال تکالیف حکومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی در نخستین نشست ازسلسله همایش‌های فقه حکومتی که ظهر پنج شنبه درموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: فقه کنونی ظرفیت کافی را برای تکالیف حکومتی دارد.



وی افزود: با توجه به ویژگی‌هایی که بیان شده سه نوع اجتهاد را می‌توان در نظر گرفت و نخستین آنها، اجتهاد تبیینی که مجتهد می‌کوشد به روش اکتشاف عمل کرده و قوانین الهی را برای امور زندگی درانواع ابعاد فردی، جمعی، خرد و کلان به کار گیرد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: مجموعه این قوانین در کتاب فقهی جمع شده و محصول چنین اجتهادی می‌تواند توضیح المسائل و رساله علمیه باشد که شامل همه ابواب است.



وی ادامه داد: روش اجتهادی بعدی روشی است که در جمهوری اسلامی نیز متداول شده و روش تطبیقی است.



آیت الله کعبی بیان داشت: اجتهاد تطبیقی یعنی وجود قوای مقننه و مجریه که این قوا بر اساس کارهایی متداول قانون و لایحه تصویب می‌کنند و فقیه فقه متداول را به این موارد تسری داده تا ببیند با قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد، بنابراین اسم این فقه را فقه ناظرهم می‌گذارم، چرا که مولد ومبتکر نیست.



وی همچنین اضافه کرد: سومین روش اجتهادی را روش تنظیمی گویند که تنظیم کننده روابط اجتماعی درعرصه‌های فردی، جمعی و سایرعرصه‌ها است و سازنده وتنظیم کننده بودن از نکات مثبت این نوع اجتهاد است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان تأکید کرد: حاصل این اجتهاد می‌شود فقه حکومتی و یا اجتهادی که روابط انسانی را با تصور وجود حکومت اسلامی تنظیم می‌کند و نتایج مهمی هم برای آن به ارمغان خواهد آورد.

