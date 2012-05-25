حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمان زیادی به برگزاری رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا و همچنین پیکارهای قهرمانی دانشجویان جهان و مسابقات غرب آسیا باقی نمانده است، ضمن اینکه تیم ملی کاراته باید برای مسابقات جهانی نیز آماده شود.



وی ادامه داد: در واقع هم اکنون به صورت همزمان چهار تیم ملی کاراته برای اعزام به رویدادها و رقابت‌های مختلف جهانی و آسیایی آماده می‌شوند که قرار است انتخابی نهایی تمامی این تیم‌ها به میزبانی هیئت کاراته استان قم صورت بگیرد.



رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به میادین پیش روی کاراته‌کاهای کشورمان، بیان کرد: تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان قرار است به مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان اعزام شود در حالی که تیم ملی دانشجویان نیز خود را برای مسابقات دانشجویان جهان آماده می‌کند.



غرب آسیا، دانشجویان جهان، قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان پیش‌روی کاراته‌کاهای ملی پوش



وی ابراز داشت: از سوی دیگر تیم ملی کاراته کشورمان باید به مسابقات کاراته قهرمانی غرب آسیا در کشور عربستان اعزام شود که اعزام این تیم نیز در فاصله زمانی اندک نسبت به تیم‌های ملی بزرگسالان و دانشجویان انجام می‌شود، بنابراین کاراته کشورمان میادین حساسی در پیش خواهد داشت.



عابدی تصریح کرد:‌ علاوه بر این سه میدان مهم آسیایی که کاراته‌کاهای کشورمان انتظار آن را می‌کشند، با توجه به در پیش بودن رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در فرانسه، تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان نیز باید به این مسابقات اعزام شود که البته زمان برای آماده سازی این تیم بیشتر از سایر تیم‌های اعزامی کاراته کشورمان است.



وی تاکید کرد:‌ بر همین اساس با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون کاراته کشورمان، قرار است چهار تیم اعزامی کاراته کشورمان به رقابت‌های برون مرزی سال جاری، در قم حضور یافته و رقابت‌های انتخابی خود را در رقابت‌ چهارجانبه برگزار کنند.



برگزاری مرحله نهایی انتخابی در قم



رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز داشت: این در حالی است که هیئت کاراته استان قم بعد از میزبانی مطلوب اردوهای دوم و چهارم آماده سازی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان، قرار است بار دیگر در هفته آینده میزبان ملی پوشان کاراته باشد.



وی عنوان کرد: بر این اساس روزهای هفتم تا دوازدهم خرداد ماه تمرینات مرحله پنجم آماده سازی تیم ملی کاراته به میزبانی هیئت کاراته استان قم و در خانه کاراته قم برگزار می‌شود و در آخرین روز تمرینات تدارکاتی تیم ملی که دوازدهم خرداد ماه خواهد بود، تیم‌های ملی اعزامی به مسابقات دانشجویان جهان و پیکارهای غرب آسیا نیز در قم حضور می‌یابند تا با ملی پوشان جهانی و آسیایی رده سنی بزرگسالان رقابتی تدارکاتی را برگزار کنند که البته هدف اصلی از برگزاری آن ایجاد فرصتی مناسب برای کادر فنی تیم ملی کشورمان به منظور شناخت ترکیب نهایی تیم‌های اعزامی خود خواهد بود.

