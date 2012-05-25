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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

نخستین آزمون جامع تعیین سطح روحانیون اهل سنت گلستان برگزار شد

نخستین آزمون جامع تعیین سطح روحانیون اهل سنت گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین دوره آزمون جامع تعیین سطح روحانیون اهل سنت با حضور بیش از 200 روحانی از شهرهای مختلف استان گلستان همزمان با سراسر کشور در هنرستان شهید نصیری گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تعیین سطح یک و دو برای دریافت مدارک کاردانی و کارشناسی دراستان گلستان عصر پنجشنبه در گرگان برگزار شد.

همچنین آزمون سطوح 3 و 4 جهت دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکتری به صورت متمرکز در تهران برگزار شد.

در آزمونی که در مرکز استان گلستان برگزار شد، 233 نفر از روحانیون و طلاب علوم دینی اهل سنت گلستان با هم به رقابت پرداختند که 67 نفر در سطح 1 و 166 نفر در سطح 2 شرکت کرده بودند.

در این دوره از آزمون چهار طلبه زن از حوزه علمیه سیمین شهر شرکت داشتند و 15 نفر برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در آزمون سطح 3 در تهران حضور یافتند.

کد مطلب 1611222

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