نخستین آزمون جامع تعیین سطح روحانیون اهل سنت گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تعیین سطح یک و دو برای دریافت مدارک کاردانی و کارشناسی دراستان گلستان عصر پنجشنبه در گرگان برگزار شد.

همچنین آزمون سطوح 3 و 4 جهت دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکتری به صورت متمرکز در تهران برگزار شد.

در آزمونی که در مرکز استان گلستان برگزار شد، 233 نفر از روحانیون و طلاب علوم دینی اهل سنت گلستان با هم به رقابت پرداختند که 67 نفر در سطح 1 و 166 نفر در سطح 2 شرکت کرده بودند.

در این دوره از آزمون چهار طلبه زن از حوزه علمیه سیمین شهر شرکت داشتند و 15 نفر برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در آزمون سطح 3 در تهران حضور یافتند.