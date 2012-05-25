10 دستگاه آمبولانس در مناطق محروم اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر براک شامگاه پنجشنبه در بازدید از برخی از مراکز بهداشتی مناطق محروم اردبیل با بیان اینکه وجود آمبولانس برای شهرهای کوچک روستاهای اطراف را نیز کفایت می کند، عنوان کرد: این آمبولانس ها در بین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی و دور افتاده توزیع شده که هزینه انتقال بیمار از آن مرکز به بیمارستان رایگان است.

وی با یادآوری این موضوع که در ابتدا تمامی مراکز بهداشتی روستاها تنها یک دستگاه آمبولانس داشتند، افزود: با مشاهده مشکلات عمده در این حوزه 10 دستگاه دیگر نیز تهیه شد و هم اکنون در مناطقی که مشکل انتقال بیمار را دارند توزیع شده است.

به گفته معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در حال حاضر 516 خانه بهداشت و 101 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در استان در حال فعالیت است که از این تعداد 13 مورد صرفا در شهرها مستقر بوده و مابقی خدمات اشتراکی به شهر و روستا داشته و یا در روستاها فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: با این وجود تعداد مراکز درمانی متناسب با نیاز هزار و 720 روستای استان نیست و در صورت تامین اعتبار کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده افزایش خواهد یافت.