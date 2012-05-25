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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۹

ادامه مخالفت ها ؛

توقیف کتابهای نویسنده جنجالی کانادایی درمالزی/ حضور نیروهای پلیس درکتابفروشی ها

توقیف کتابهای نویسنده جنجالی کانادایی درمالزی/ حضور نیروهای پلیس درکتابفروشی ها

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نیروهای پلیس مذهبی مالزی با حضور در یک کتابفروشی در یکی از مراکز خرید کوالالامپور اقدام به جمع آوری کتب "ارشاد مانجی" نویسنده کانادایی از این کتابفروشی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس پلیس مذهبی مالزی با اعلام این خبر گفت: گزارش شده است که 500 نسخه از کتاب "اسلام، عشق و آزادی" از آثار این نویسنده در سراسر مالزی توزیع شده است و در جستجوی باقی نسخه های توزیع شده از این کتاب در مالزی هستیم.

حساسیت ها بر سر آثار مانجی در مالزی پس از اعلام مخالفت گروهها و سازمانهای غیردولتی اسلامی با حضور نویسنده کانادایی در مالزی برای معرفی و عرضه کتاب "اسلام، عشق و آزادی" آغاز شد.

اما با وجود اعتراض گروهها و سازمانهای غیردولتی اسلامی و تاکید وزیر امور دیانت مالزی بر انحرافی بودن عقاید مانجی و محدودیت برای سفر او به مالزی، این نویسنده در یک سفر یک روزه به مالزی در مراسم معرفی اثر جدید شرکت کرد که اعتراض مجدد گروههای اسلامی و برخی مقامات دولتی را در پی داشت. 
 

کد مطلب 1611244

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