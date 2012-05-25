توقیف کتابهای نویسنده جنجالی کانادایی درمالزی/ حضور نیروهای پلیس درکتابفروشی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس پلیس مذهبی مالزی با اعلام این خبر گفت: گزارش شده است که 500 نسخه از کتاب "اسلام، عشق و آزادی" از آثار این نویسنده در سراسر مالزی توزیع شده است و در جستجوی باقی نسخه های توزیع شده از این کتاب در مالزی هستیم.

حساسیت ها بر سر آثار مانجی در مالزی پس از اعلام مخالفت گروهها و سازمانهای غیردولتی اسلامی با حضور نویسنده کانادایی در مالزی برای معرفی و عرضه کتاب "اسلام، عشق و آزادی" آغاز شد.

اما با وجود اعتراض گروهها و سازمانهای غیردولتی اسلامی و تاکید وزیر امور دیانت مالزی بر انحرافی بودن عقاید مانجی و محدودیت برای سفر او به مالزی، این نویسنده در یک سفر یک روزه به مالزی در مراسم معرفی اثر جدید شرکت کرد که اعتراض مجدد گروههای اسلامی و برخی مقامات دولتی را در پی داشت.

