نمایندگان جدید نباید از هیچ تلاشی برای حل مشکلات جامعه دریغ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه محمد اسماعیلی در شورای اداری استان زنجان افزود: درست است که در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است، ولی نباید فکر کنیم که همه چیز در همه جا روبه راه است و ادعا کنیم که همه کارها به صورت کامل صورت گرفته است.



اسماعیلی با بیان اینکه مجلس در رأس امور کشور قرار دارد، افزود: اگر مجلس شورای اسلامی به درستی اصلاح شود کشور نیز به دنبال آن اصلاح خواهد شد.

وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم در زمینه بخشی از امور نگران هستند ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اقدامات بسیاری در کشور صورت گرفته است ولی این کارها و اقدامات باید افزایش یابد.

اسماعیلی با تاکید بر انجام دقیق اقدامات توسط دستگاه‌های اجرایی استان افزود: کوچکترین کوتاهی در انجام خدمت به مردم خیانت به شهدا محسوب می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نهم با اشاره به اینکه کوچکترین غفلت در زیر مجموعه یک دستگاه اجرایی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند افزود: گاهی اوقات است که مدیران به صورت درست کار می‌کنند ولی اطلاع از عملکرد زیر مجموعه خود ندارند و کوتاهی که در زیر مجموعه این دستگاه صورت می‌گیرد، موجب نارضایتی مردم از دستگاه‌های دولتی می‌شود.

اسماعیلی همچنین با تاکید بر قرار گرفتن افراد بی‌ادعا و دلسوز در راس امور افزود: باید در راس امور کسانی قرار بگیرند که برای نظام هزینه کرده‌اند.

وی بر لزوم بهره گیری از توانمندی افراد کارشناس و دلسوز برای کشور تاکید و خاطر نشان کرد: نباید پست های کلیدی را به دست افراد نا اهل و کسانی که در راه تعالی این نظام هیچ تلاشی نکرده اند، داد. اسماعیلی با بیان اینکه امروز بیشترین ادعا از جانب افرادی است که هیچ هزینه ای برای موفقیت ها و پیروزی های نظام اسلامی نداشته اند، افزود: همانگونه که امام راحل فرمودند باید افرادی در راس باشند که سالها برای رشد و تعالی این نظام تلاش کرده و هزینه داده اند و امروز هیچ ادعایی در این زمینه ندارند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نهم، با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح راس امور افزود: به گفته این بزرگواران تا راس امور اصلاح نشود، نظام نیز اصلاح نمی‌شود.

اسماعیلی با یادآوری سالروز آزاد سازی خرمشهر و دلاوری‌های انجام شده در این روز افزود: در این روز مردم ایران ثابت کردند که اگر کسی به خودش جرات تجاوز به کشور دهد دست او را از کشور کوتاه می‌کنند.