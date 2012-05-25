شش هزار نفر در ایلام در مراسم اعتکاف شرکت می کنند

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتکاف فرصت ‏بسیار مناسبی است تا انسان خود را باز یابد و به قصد بهره بردن از ارزش‏های معنوی از علایق مادی دست ‏بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان پیش بینی کرد: شش هزار نفر امسال در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

این مسئول از تشکیل ستاد اعتکاف در این استان خبر داد و افزود: این سنت حسنه سحرگاه 13 رجب تا اذان مغرب 15 رجب همزمان با سراسر کشور در این استان برگزار می شود.

شریفی راد اظهار داشت: 60 مسجد و مکان مذهبی برای برگزاری این آیین معنوی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر برنامه های مذکور 30 گفتمان در موضوعات مختلف به منظور پاسخ گویی به سوالات، شبهات فکری و اعتقادی معتکفان برگزار می شود.



