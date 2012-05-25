به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور فرین پور پنجشنبه شب در حاشیه دیدار استاندار هرمزگان با نماینده سازمان یونیدو در ایران، بیان داشت: یونیدو سازمانی فنی است و نه سیاسی و متاسفانه به علت اینکه که برخی از کشورها طرز فکر و زبان تعامل با یونیدو را نمی دانند، نمی توانند از ظرفیت این سازمان استفاده کنند.
وی ادامه داد: یونیدو میتواند راهی ارتباطی برای مبادلات فنی صنعتی باشد اما باید کشورهای عضو تقاضاهای خود را به این سازمان ارائه داد.
به گفته مستشار یونیدو در خاورمیانه، این سازمان حتی میتواند در خصوص ایران بدون نیاز به دور زدن تحریمها تجهیزات و امکانات مورد نیاز صنعتی ایران را تامین کند.
فرین پور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: صنعتی شدن تنها به معنای ایجاد کردن کارخانه نیست و صنعتی شدن به معنای واقعی برخورداری از صنایعی در پروسه علمی و دانشگاهی است و همیشه کشورهایی پیشرفت کرده اند که ارتباطی عمیق و حقیقی با دانشگاهها داشتهاند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه شهر بندرعباس با توجه به تحریمهایی که ایران با آن مواجه است، به پیشرفتهای صنعتی مطلوبی دست یافته است و اتصال دانشگاههای هرمزگان به صنایع این استان میتواند کمک فراوانی به توسعه صنعت در این منطقه از ایران کند.
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