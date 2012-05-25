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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

ضرر 30 میلیونی کاهش قیمت دلار به سارقان صرافی

ضرر 30 میلیونی کاهش قیمت دلار به سارقان صرافی

دو سارق که پس از دستبرد به مغازه صرافی، با پول های سرقتی دلار خریده بودند تصور نمی کردند کاهش قیمت ارز باعث ضرر 30 میلیون تومانی آنها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، 20 فروردین امسال مرد با مراجعه به کلانتری 113 بازار با طرح شکایتی گفت: چند ماه پیش بود که به پیشنهاد یکی از بستگان نزدیکم ، جوانی به نام "فرامرز . پ" 25 ساله را به عنوان کارگر مغازه صرافی استخدام کرده و او طی این مدت به کارهای خدماتی مغازه مشغول بود. او دیروز هنگام خوردن صبحانه، مرا با شیر کاکائو بیهوش کرد و بعد از سرقت عابر بانک ها و برداشت بیش از 170 میلیون تومان وجه نقد از حساب کارت ها متواری شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان ، در تحقیقات خود با شناسایی محل برداشت وجه از حساب عابر بانک ها دریافتند که شاگرد مغازه با مراجعه به یک مغازه صرافی دیگر در چهار راه استانبول ، اقدام به خرید نزدیک به 90 هزار دلار کرده است .

کارآگاهان با شناسایی مغازه صرافی در چهار راه استانبول و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته موفق به شناسایی شاگرد مغازه به همراه جوان دیگری شدند که هر دو نفر به همراه یکدیگر به مغازه صرافی مراجعه و اقدام به خرید دلار کرده بودند .

با توجه به دلایل و مدارک به دست آمده ، دستگیری "فرامرز . پ" در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم قرار گرفت و متهم سرانجام 28 اردیبهشت در میدان بهمن شناسایی و دستگیر شد.

متهم در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و هویت همدست خود به نام "یاسر . م" 39 ساله را نیز معرفی و در اعترافات خود به کارآگاهان مدعی شد، در یک باشگاه ورزشی با یاسر آشنا شده و پس از مدتی و به پیشنهاد یاسر ، اقدام به بیهوش کردن صاحب مغازه و سرقت عابر بانک ها کرده است .

فرامرز در ادامه اعترافات خود و در خصوص نحوه دسترسی خود به رمز عابر بانک ها، به کارآگاهان گفت : در طول چند ماهی که در داخل مغازه و به عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بودم ، چندین بار به منظور انتقال و یا برداشت وجه از حساب عابر بانک ها ، رمز کارت عابر بانک ها در اختیارم قرار گرفته بود .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص هویت دقیق متهم دوم پرونده ، کارآگاهان پایگاه هفتم با شناسایی محل سکونت یاسر در منطقه نازی آباد تهران به تحقیقات در این محل پرداخته و اطلاع پیدا کردند که وی پس از ارتکاب سرقت از محل سکونت خود متواری شده است .

در ادامه اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه یاسر در شهرک آزادی شده و این محل را تحت مراقبت های نامحسوس خود قرار داده و پس از اطمینان از حضور او در مخفیگاهش ، یکم خرداد و زمانیکه او قصد متواری شدن از دست کارآگاهان را داشت ، وی را دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

 یاسر در اعترافات خود ضمن رد اظهارات فرامرز در خصوص ارائه پیشنهاد سرقت از سوی وی ، به کارآگاهان گفت : پیشنهاد سرقت از طرف فرامرز به من داده شد و مدعی بود که مبلغی در حدود 50 هزار دلار و برای سرمایه گذاری در اختیار صاحب مغازه گذاشته اما قادر به بازپس گرفتن پول خود از صاحب مغازه نیست.

با توجه به اعترافات یاسر ، کارآگاهان بار دیگر به تحقیق از هر دو متهم و همچنین مالباخته پرداخته و در تحقیقات مشخص شد که ادعای فرامرز مبنی بر سرمایه گذاری در مغازه صرافی کذب بوده است .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی - رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ – با اعلام این خبر گفت : در اعترافات صورت گرفته از سوی متهمان مشخص شد که از مبلغ 90 هزار دلار ، 60 هزار دلار آن در اختیار فرامرز و 30 هزار دلار آن نیز در اختیار یاسر قرار داشته که کل این مبلغ کشف و به مالباخته بازگردانده شده است .

سرهنگ محمدرضا ذاکر استقامتی با اشاره به کاهش ارزش ریالی مبلغ 90 هزار دلار خریداری شده با پول های سرقتی گفت : در زمان ارتکاب سرقت توسط متهمان و اقدام آنها جهت خرید 90 هزار دلار ، بیش از 170 میلیون تومان وجه نقد از حساب های بانکی متعلق به مالباخته برداشت شده و این در حالی است که با توجه به کاهش ارزش دلار ، در حال حاضر شاهد کاهش ارزش 30 ملیون تومانی برای 90 هزار دلار خریداری شده از سوی متهمان هستیم و با فروش دلارها تنها 140 میلیون تومان از پول های سرقتی را می توانند بازگردانند.
 

کد مطلب 1611273

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