ضرر 30 میلیونی کاهش قیمت دلار به سارقان صرافی

به گزارش خبرنگار مهر، 20 فروردین امسال مرد با مراجعه به کلانتری 113 بازار با طرح شکایتی گفت: چند ماه پیش بود که به پیشنهاد یکی از بستگان نزدیکم ، جوانی به نام "فرامرز . پ" 25 ساله را به عنوان کارگر مغازه صرافی استخدام کرده و او طی این مدت به کارهای خدماتی مغازه مشغول بود. او دیروز هنگام خوردن صبحانه، مرا با شیر کاکائو بیهوش کرد و بعد از سرقت عابر بانک ها و برداشت بیش از 170 میلیون تومان وجه نقد از حساب کارت ها متواری شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان ، در تحقیقات خود با شناسایی محل برداشت وجه از حساب عابر بانک ها دریافتند که شاگرد مغازه با مراجعه به یک مغازه صرافی دیگر در چهار راه استانبول ، اقدام به خرید نزدیک به 90 هزار دلار کرده است .

کارآگاهان با شناسایی مغازه صرافی در چهار راه استانبول و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته موفق به شناسایی شاگرد مغازه به همراه جوان دیگری شدند که هر دو نفر به همراه یکدیگر به مغازه صرافی مراجعه و اقدام به خرید دلار کرده بودند .

با توجه به دلایل و مدارک به دست آمده ، دستگیری "فرامرز . پ" در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم قرار گرفت و متهم سرانجام 28 اردیبهشت در میدان بهمن شناسایی و دستگیر شد.

متهم در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و هویت همدست خود به نام "یاسر . م" 39 ساله را نیز معرفی و در اعترافات خود به کارآگاهان مدعی شد، در یک باشگاه ورزشی با یاسر آشنا شده و پس از مدتی و به پیشنهاد یاسر ، اقدام به بیهوش کردن صاحب مغازه و سرقت عابر بانک ها کرده است .

فرامرز در ادامه اعترافات خود و در خصوص نحوه دسترسی خود به رمز عابر بانک ها، به کارآگاهان گفت : در طول چند ماهی که در داخل مغازه و به عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بودم ، چندین بار به منظور انتقال و یا برداشت وجه از حساب عابر بانک ها ، رمز کارت عابر بانک ها در اختیارم قرار گرفته بود .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص هویت دقیق متهم دوم پرونده ، کارآگاهان پایگاه هفتم با شناسایی محل سکونت یاسر در منطقه نازی آباد تهران به تحقیقات در این محل پرداخته و اطلاع پیدا کردند که وی پس از ارتکاب سرقت از محل سکونت خود متواری شده است .

در ادامه اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه یاسر در شهرک آزادی شده و این محل را تحت مراقبت های نامحسوس خود قرار داده و پس از اطمینان از حضور او در مخفیگاهش ، یکم خرداد و زمانیکه او قصد متواری شدن از دست کارآگاهان را داشت ، وی را دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

یاسر در اعترافات خود ضمن رد اظهارات فرامرز در خصوص ارائه پیشنهاد سرقت از سوی وی ، به کارآگاهان گفت : پیشنهاد سرقت از طرف فرامرز به من داده شد و مدعی بود که مبلغی در حدود 50 هزار دلار و برای سرمایه گذاری در اختیار صاحب مغازه گذاشته اما قادر به بازپس گرفتن پول خود از صاحب مغازه نیست.

با توجه به اعترافات یاسر ، کارآگاهان بار دیگر به تحقیق از هر دو متهم و همچنین مالباخته پرداخته و در تحقیقات مشخص شد که ادعای فرامرز مبنی بر سرمایه گذاری در مغازه صرافی کذب بوده است .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی - رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ – با اعلام این خبر گفت : در اعترافات صورت گرفته از سوی متهمان مشخص شد که از مبلغ 90 هزار دلار ، 60 هزار دلار آن در اختیار فرامرز و 30 هزار دلار آن نیز در اختیار یاسر قرار داشته که کل این مبلغ کشف و به مالباخته بازگردانده شده است .

سرهنگ محمدرضا ذاکر استقامتی با اشاره به کاهش ارزش ریالی مبلغ 90 هزار دلار خریداری شده با پول های سرقتی گفت : در زمان ارتکاب سرقت توسط متهمان و اقدام آنها جهت خرید 90 هزار دلار ، بیش از 170 میلیون تومان وجه نقد از حساب های بانکی متعلق به مالباخته برداشت شده و این در حالی است که با توجه به کاهش ارزش دلار ، در حال حاضر شاهد کاهش ارزش 30 ملیون تومانی برای 90 هزار دلار خریداری شده از سوی متهمان هستیم و با فروش دلارها تنها 140 میلیون تومان از پول های سرقتی را می توانند بازگردانند.

