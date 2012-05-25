حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) منشاء خیر و برکات برای مسلمانان هستند، افزود: وجود نازنین انبیاء الهی و ائمه اطهار(ع) برای مسلمانان باعث خیرو برکات فراوانی بوده و هر کس که سیره عملی اهل بیت(ع) و ارزش های انسان ساز آنان را در زندگی خودش بکار بندد بطور یقین رستگار می شود.

وی با اشاره به توطئه های اخیر دشمنان اسلامی بر علیه ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: معاندان به اسلام از هر فرصتی برای نشان دادن ماهیت ضد دینی خود استفاده می کنند و متاسفانه اقدامات اخیر آنها در هتک حرکت به مقدسات مسلمانان باعث انزجار و نفرت مسلمان جهان شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: تمام نقشه های شوم و پلیدی که دشمنان بر علیه ایران اسلامی بکار می بندند با یک سخنرانی مقام معظم رهبری نقش بر آب می شود.

تقوی نیا گفت: در آستانه بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همه ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص تشکل ها، هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی باید مراسم بزرگداشت این بزرگ مرد تاریخ را با شکوه برگزار و باعث ذلالت بیشتر دشمنان اسلام و انقلاب شوند.