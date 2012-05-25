اختتامه سوگواره پیام خورشید در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره پیام خورشید شامگاه پنچشنبه در قالب محصولات فرهنگی محرم و صفر و در راستای شناسایی آثار فرهنگی خوب و شاخص تشکل های دینی مرتبط با تبلیغات اسلامی، فعالان فرهنگی و یا دستگاه های مختلفی که اقدام به تولید آثار در زمینه محرم و صفر داشته اند برپا شد.

برگزای فراخوان این سوگواره با محوریت ارائه محصولات دیجیتالی، صوتی و تصویری، مکتوب و هنری بود.

فعالان فرهنگی در حوزه دیجیتالی نرم افزار یا بازی های رایانه ای، در حوزه محصولات مکتوب کتاب، مجله یا نشریه، در بخش محصولات هنری پوستر، خوشنویسی و هنرهای تجسمی، در بخش محصولات صوتی و تصویری عکس، نماهنگ، پویانمایی و فیلم کوتاه و در زمینه محصولات شبکه مجازی سایت، وبلاگ و نشریه الکترونیکی خود را به دبیرخانه سوگواره ارائه کردند

شناسایی و معرفی آثار و محصولات فرهنگی با موضوع محرم و صفر و ایجاد بانک اطلاعاتی فرهنگی در این حوزه از جمله اهداف برگزاری این سوگواره است.

نفرات برتر بخش فیلم، موسی حاجی نژاد، هادی فرازی و رضوان پور علی، نفرات برتر بخش عکس شامل علی سامعی، سید علی حسینی فر وعلی حسنعلی زاده است.

همچنین در بخش دیجیتال، سید رضا مهدوی، سید مصطفی احمدی و حسین جوان نفرات برتر و در بخش وبلاگ نویسی نیز حجت الاسلام موسی الرضا حیدری است، نفرات برتر بخش پوستر، مهدی عسگری، رضا نبی زاده و محمد حریری است.

نفرات برتر بخش خوشنویسی، مریم سادات موسوی، محمد عباسی و مریم غلامی، نفرات برتر بخش هنرهای تجسمی، مریم صدرایی، زهرا یکتا، گلبهار حیاتی و مهدیار عرب و نفر برتر بخش مکتوب، شهین پوستچی خراسانی، امیر مهدی کلیدری، حجت الاسلام و المسلمین محمود اصغری و محمد اسکندری و استاد یدالله بهتاش است.

نفر برتر بخش نمایشنامه نویسی یاسین حجازی، نفر برتر بخش شعر، مرثیه و مداحی، مرتض جام آبادی و همچنین نفر برتر در بخش نرم افزار جامع تلفن همراه حسین جوان است.

شایان ذکر است، داوری آثار سوگواره پیام خورشید در دو مرحله فنی، تخصصی و محتوایی صورت گرفت.