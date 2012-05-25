تغییرات ایجاد شده در کردستان باید منجر به توسعه استان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: تغییرات ایجاد شده در استان کردستان به ویژه در ترکیب نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید منجر به توسعه استان و ارتقاء شاخص های کردستان در بخش های مختلف شود.

وی با اشاره به نتایج تغییر و تحولات در عرصه های مختلف گفت: باید این تغییرات را به فال نیک گرفت و با همکاری و تعامل بیشتر بین مدیران ادارات و سازمان های دولتی زمینه برای خدمت گذاری بهتر به مردم و رفع مشکلات و نواقص استان کردستان در بخش های مختلف را فراهم کرد.

منتخب مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به ویژه در مناطق روستایی استان کردستان از جمله مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار جدی مدیران استان قرار گیرد و در این راستا ما نیز به عنوان نمایندگاه مردم همراه آنها هستیم.

قادرمرزی خواستار ارائه اطلاعات استان کردستان در بخش های مختلف به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد و بیان کرد: زمانی نمایندگان می توانند به مردم خدمت گذاری کنند و مسائل را مورد پیگیری قرار دهند که اطلاعات و آمار دقیق و واقعی از وضعیت استان کردستان را در اختیار داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به لزوم بهره برداری از ظرفیت های استان کردستان در بخش های مختلف یادآور شد: کردستان دارای توانمندی های ویژه ای به ویژه در بخش کشاورزی است که می توان در قالب یک برنامه ریزی هدفمند از این ظرفیت های نهفته برای توسعه کردستان به شکل بهتری بهره برداری کرد.