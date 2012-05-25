سه مجموعه جدید از ناصر کشاورز در راه انتشار است

به گزارش خبرنگار مهر، «رفتم بالا اومدم پایین»‌ عنوان مجموعه‌ای از ناصر کشاورز شاعر کودک و نوجوان است که در 3 جلد منتشر خواهد شد و شامل معرفی موضوعات مختلف برای کودکان است. قرار است این مجموعه توسط انتشارات چکه منتشر شود.

کشاورز همچنین یک مجموعه 3 جلدی دیگر در دست نشر چکه دارد که عنوان اصلی کتاب‌های آن «اتل‌ متل»‌ نام دارند که آن‌ها هم شامل موضوعات مختلف از جمله زیبایی‌های طبیعت و مسائل دیگر محیط اطراف برای کودکان هستند. هرکدام از کتاب‌های دو مجموعه «رفتم بالا اومدم پایین» و «اتل متل»‌ شامل 10 شعر کودک هستند و تصویرگری آن‌ها توسط آزاده معزی انجام شده است.

مجموعه دیگری که این شاعر در حال حاضر در انتظار چاپ دارد، توسط انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) منتشر می‌شود که در 6 جلد مختلف آماده و تدوین شده است و هر جلد آن به یک موضوع از جمله طبیعت، میوه‌ها، اسباب بازی‌ و مسائل جذاب دیگر برای کودکان اختصاص دارد. نام این مجموعه «کی‌بود کی‌بود؟» نام دارد که تصویرگری آن توسط شیرین شیخی انجام شده است.

مجموعه‌های مذکور در حال حاضر زیر چاپ هستند و به زودی توسط انتشارات چکه و به‌نشر به بازار کتاب عرضه می‌‌شوند.