سرگردانی 24 ساعته مسافران ساری - نجف

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران مشتاق و عاشق دیدار از حرمین شریفین در نجف، کربلای معلی و سامرا و کاظمین بامداد پنجشنبه با دلهایی مشتاق به قصد تشرف به این اماکن مقدس از شهرهای قادم شهر، امیرکلا، ساری و نور خود را به فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری رساندند.



این افراد مشتاق و عاشق اهل بیت با کوله باری از امید از ساعت هشت بامداد دیروزپنجشنبه تاکنون در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری سرگردان هستند تا شاید مسئولی پاسخگوی مطالبه به حق این بندگان خداوند قرار گیرد.



بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قرار بود، پرواز شماره 9748 هواپیمایی ایران ایرتورز حوالی ساعت 14 ظهر روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه ساری را به مقصد بغداد ترک کند اما با گذشت بیش از 24 ساعت از لحظه ورود مسافران همچنان این افراد در فرودگاه ساری سرگردان هستند.



بر اساس گفته های یکی از زائران این سفر معنوی، مسئولان شرکت و فرودگاه پس از چندین ساعت سرگردانی مسافران، حوالی ساعت 17.30 دیروز کارت پرواز زائران برای آنان صادر و آنان را به سالن ترانزیت هدایت می کنند. بر اساس هماهنگیها کارت پرواز و خروجی برای زائران صادر و آنان عملا از عصر دیروز تاکنون مسافر خارج از کشور هستند.

سرانجام مسئولان شرکت پس از پذیرایی از زائران برای صرف شام، بدون هیچ دلیلی با هماهنگی مسئولان حج و زیارت آنان را به اردوگاه بادله در نزدیکی فرودگاه دشت ناز ساری هدایت و دیشب را این افراد به جای اقامت در نجف اشرف در اردوگاه بادله ساری اقامت گزیدند.

البته این اقدام حج و زیارت در اعزام زائران به کربلای معلی و نجف اشرف برای نخستین بار نیست و تازگی ندارد.

با پیگیری ها و سماجت های مسافران، مجددا این افراد صبح جمعه به فرودگاه ساری عزیمت کرده و تا لحظه مخابره خبر هیچ پاسخی از سوی مسئولان فرودگاه، شرکت هواپیمایی ایران ایرتورز و حج و زیارت برای اعزام زائران وجود ندارد.

پیگیری های خبرنگار مهر تا حصول نتیجه ادامه داشته و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.