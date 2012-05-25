تکواندوکاران ایران صاحب دو مدال نقره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان قهرمانی جهان از امروز جمعه با حضور ورزشکاران 54 کشور در شهر پوچان کره جنوبی آغاز شد. تکواندوکاران دانشجویان ایران دیدارهای روز نخست خود را در بخش پومسه انفرادی مردان و زنان برگزار کردند که طی آن و در بخش پومسه مردان علی نادعلی بعد از ورزشکاری از کره جنوبی بر رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد.

دیگر مدال نقره ایران توسط مهسا مردانی و در بخش پومسه بانوان به دست آمد. در این بخش تکواندوکار کره جنوبی قهرمان شد و نمایندگان تایلند و مکزیک به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

دوازدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان قهرمانی جهان فردا در پوچان کره جنوبی و در بخش پومسه تیمی پیگیری می شود. در این بخش حسین بهشتی، آرمین اکبری و میثم جهانی پور ترکیب تیم مردان ایران را تشکیل می دهند.

تیم بانوان ایران هم با ترکیب نیلوفر و نگین گیل سمایی و نسترن ملکی به مصاف حریفان خود در بخش پومسه تیمی خواهند رفت. ضمن اینکه وزن کشی رقابت های بخش مبارزه مردان و زنان نیز امشب برگزار می شود.

مسابقات تکواندو دانشجویان قهرمانی جهان از امروز آغاز شده و تا 10 خرداد ادامه خواهد داشت.