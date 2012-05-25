به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 6 عصر دیروز به وقت محلی (7:30 به وقت تهران) هتل هالی دی این، را به مقصد فرودگاه شهر جده ترک کرد. اما مسئولان باشگاه الاتحاد فرودگاه اشتباهی را به پرسپولیسی ها اعلام کرده بودند.

طبق هماهنگی های صورت گرفته توسط پرسپولیسی ها کاروان این تیم ساعت 6:45 دقیقه به فرودگاه ابتدایی وارد شد اما در آنجا متوجه شدند محل پروازشان فرودگاه دیگری است! به همین دلیل با زحمت بسیار راهی فرودگاه دوم شدند. این در حالی بود که عربستانی ها به آنها اعلام کرده بودند فرودگاه دیگر نزدیک است و می توانید پیاده بروید که خوشبختانه پرسپولیسی ها بر حفظ اتوبوس تاکید کردند و با اتوبوس مسیر بیش از 15 دقیقه ای را طی کردند. در فرودگاه دوم متوجه شدند محل پرواز جای دیگری است و در نهایت پس از مسیری 2 ساعته به فرودگاه سوم رسیدند و با دردسرهای بسیار گیت خروجی را پیدا کرده و وسایل خود را تحویل آنجا دادند.

در زمان خروج پرسپولیسی ها متوجه یک اتفاق دیگر شدند و آن اینکه افسرهای گیت خروجی اعلام کردند شماها ویزای زیارتی ندارید و از این فرودگاه نمی توانید به ایران بازگردید. این مسائل در حالی بود که خود مسئولان الاتحاد برای راحتی بازگشت تیم پیشنهاد استفاده از پرواز مستقیم جده به تهران برای بازگشت این تیم تهرانی را مطرح کرده بودند. این مسئله باعث معطلی 30 دقیقه ای دوباره بازیکنان شد که خوشبختانه با هماهنگی مسئولان کنسولگری ایران در جده و همکاری مسئولان هواپیمایی ایران ایر این مشکل حل شد و در نهایت بازیکنان به پرواز ساعت 9 که به خاطر کاروان پرسپولیس 30 دقیقه دچار تاخیر شده بود رسیدند.

در این بین حجاج ایرانی که قرار بود با این پرواز بازگردند نسبت به این تاخیر پرسپولیسی ها معترض شدند. ولی وقتی متوجه شدند این مسئله یک اتفاقی بوده که پرسپولیسی ها در آن زیاد نقش نداشته اند نوع رفتارشان را عوض کردند.

نکته جالب تر اینکه 3 بلیط در نظر گرفته شده برای بازیکنان پرسپولیس و کادر همراه 2 بار به فروش رسیده بود و به همین دلیل 3 نفر از بازیکنان و همراهان پرسپولیس به انتهای پرواز منتقل شدند و اگر 3 - 4 نفر از ایرانی ها به دلایل مختلف به این پرواز رسیده بودند معلوم نبود تکلیف این 3 نفر چه می شود؟!

این اتفاقات خصوصا مسیر طی شده تا رسیدن به فرودگاه و ورود به گیت باعث تعجب شدید ایمون زاید مهاجم خارجی پرسپولیس و عصبانیت اکثر بازیکنان این تیم شد ومسئولان باشگاه که خودشان در فشار زیادی قرار داشتند سعی کردند به نوعی آرامش را به بازیکنان برگردانند. این در شرایطی بود که نقش آنها در این ناهماهنگی ها بسیار پایین بود.

در نهایت ساعت 2 بامداد کاروان پرسپولیس به تهران بازگشت اما اتفاق بعدی در فرودگاه مهرآباد همه را شوکه کرد؛ بازیکنان در حالیکه با توجه به بازگشت حجاج ایرانی به تهران، ترمینال حجاج بسیار شلوغ بود پس از 45 دقیقه معطلی بازیکنان پرسپولیس متوجه شدند که ساک هایشان با تاخیر به تهران می آید. این در حالی بود که مسئولان شرکت هوایی ایران ایر که ساک های پرسپولیسی ها را تحویل گرفته بودند به آنها اعلام کردند عربستانی ها در آخرین لحظات پیش از پرواز ناگهان اجازه ورود ساک ها را به هواپیما را نداده و آنها را در پرواز بعدی به سمت ایران قرار داده بودند. پرسپولیسی ها که متوجه این اتفاق شدند پس از این سفر بسیار خسته کننده دیگر طاقتشان طاق شد و به شدت به این موضوع اعتراض کردند.

در نهایت مسئولان باشگاه پرسپولیس در یک اقدام به موقع به بازیکنان گفتند شما به منزل بروید و ما خودمان ساک ها را تحویل گرفته و به وسیله آژانس صبح به منزلتان می فرستیم. البته برخی از این بازیکنان که کلید خانه هایشان داخل ساک بود مجبور شدند امشب را در خانه دوستان و یا هتل سپری کنند و در نهایت نفراتی مانند میثاق معمارزاده، هادی نوروزی، علیرضا محمد و 10 نفر از همراهان دیگر در فرودگاه ماندند تا با دریافت ساک های خود و سایر بازیکنان تیم به خانه هایشان بازگردند که این مسئله باعث شد تا آنها تا ساعت 6:30 بامداد امروز در فرودگاه بمانند.

متاسفانه عربستانی ها از روز اول این کارشکنی ها را آغاز کردند و تا روز آخر نیز این مسئله ادامه داشت تا به گفته همه بازیکنان و مسئولان پرسپولیس این بدترین سفر آنها به یک شهر خارجی برای برگزاری دیداری رسمی باشد.