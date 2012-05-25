یونیدو به رسالت خود در خصوص ایران عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پنجشنبه شب در دیدار با نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران با بیان اینکه استان هرمزگان در حال تبدیل شدن به یک استان صنعتی است، اظهار داشت: تحولات خوبی نیز در کنار توسعه صنایع فلزی در حوزه صنایع شیلاتی رخ داده است.

وی ادامه داد: توسعه صنعتی همواره با توجه به حفظ محیط زیست در هرمزگان به جلو رفته است و هرمزگان در این بخش دارای تجارت خوبی است که در صورت نیاز می‌تواند تجارب علمی و تجربی خود را در اختیار سایر کشورها بگذارد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر آمادگی این استان پذیرش تجارب دیگر کشورها در بخش صنعت، بیان داشت: چنانچه یونیدو بتواند فضای خوبی را در کشورها برای تبادل دانش‌ و علوم صنعتی فراهم کند از آن استقبال می‌کنیم.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مایل هستیم بدانیم یونیدو برای ارتقا برنامه‌های صنعتی چه طرحی را در کشور دارد، عنوان کرد: سازمان ملل و تا حدودی یونیدو تاکنون آنگونه که باید پیرامون ایران به رسالت‌های خود عمل نکرده‌اند و برخی از رفتارهایی که با واحدهای صنعتی ایران می‌شود حکایت از این مسئله دارد.

وی افزود: اگر هدف یونیدو یکپارچه سازی صنعتی است به نظر می‌آید در خصوص ایران با عدالت رفتار نکرده و کارنامه موفقی نداشته است.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: رفتارهای نظام سلطه در حوزه صنعتی ایران تاثیری نداشته است و علی ‌رغم فشارهای سنگین برخی از کشورها در این حوزه ایران پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

عزیزی تصریح کرد: بر اساس فرهنگ صلح و دوستی هر جا که یونیدو بخواهد آمادگی انتقال تجارب خود به کشورهای متقاضی هستیم و امیدوارم سطح تعاملات یونیدو پیرامون صنایع هرمزگان از سطح گفت‌وگو‌ها و نشست‌ها به سطح عمل و اقدامات ملموس برسد.

وی با بیان اینکه امروزه کشورهای صنعتی آنگونه که باید به منابع طبیعی و زیست‌ محیطی مشترک در روی زمین توجه ندارند، گفت: خوب است که سازمان ملل و سازمان یونیدو در این حوزه نیز ادای وظیفه کند.

به گفته استاندار هرمزگان، ظرفیت‌های موجود صنعتی این استان می‌تواند زمینه خوبی برای توسعه همکاری‌های مشترک باشد.

عزیزی بیان داشت: زمانی که کشوری مورد تحریم‌های یک طرفه قرار می‌گیرد سازمان‌هایی همانند یونیدو باید از آن کشور در حوزه مربوطه حمایت کنند و درخواست‌ها و تقاضاهای خود به این سازمان را ارائه می‌دهیم.