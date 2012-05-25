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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

صحابی اعلام کرد:

نتایج آزمون استخدامی شهرداریها هفته آینده اعلام می شود

نتایج آزمون استخدامی شهرداریها هفته آینده اعلام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای استان هفته آینده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید صحابی پنج شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون شهرداری های استان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org اعلام خواهد شد.

به گفته وی، فهرست پذیرفته شدگان اولیه تعداد 1.5 برابر ظرفیت مشاغل اداری و سه برابر ظرفیت شغل آتش نشانی خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: این فهرست شامل دو بخش نفرات اصلی و ذخیره خواهد بود که بر اساس رتبه معدل آزمون است.

برگزاری این آزمون پس از چند بار تاخیر سرانجام اواخر سال گذشته برگزار شد.

کد مطلب 1611365

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