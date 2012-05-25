تعزیه شهادت امام هادی(ع) در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس تعزیه شهادت امام هادی (ع) جمعه شب مصادف با شهادت این بزرگوار در محل موزه حسن پور اراک اجرا شد.

این تعزیه که داستان زندگی امام دهم شیعیان جهان است و از متون کهن نسخ تعزیه برداشت شده با حضور بیش از20 نفر از شبیه خوانان اراک و با استقبال چشمگیر قشرهای مختلف مردم به نمایش درآمد.

در این تعزیه شبیه خوانانی چون استان مرکزی حسن مجللی، مرتضی باقری، ابراهیم خانمحمدی، آیت الله هداوند، اسماعیل فراهانی، احمد قهیهه، مهدی دریایی، محمد میرزایی، پرویز متولی، نادر اسدی، مصطفی مجللی، ابوالفضل نوروزی، ابوالفضل برزآبادی، عزیزالله باقری، عباسعلی سرلک، محمد باقری، صفرعلی شریفی جو، علی قهیه حضور داشته و به ایفای نقش پرداختند.

در پایان این تعزیه تماشاچیان اهانت به ساحت مقدس امام هادی (ع) را محکوم کردند.