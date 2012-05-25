  1. استانها
  2. مرکزی
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

تعزیه شهادت امام هادی(ع) در اراک برگزار شد

تعزیه شهادت امام هادی(ع) در اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: مجلس تعزیه شهادت امام هادی (ع) در شب شهادت این بزرگوار در محل موزه حسن پور اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس تعزیه شهادت امام هادی (ع) جمعه شب مصادف با شهادت این بزرگوار در محل موزه حسن پور اراک اجرا شد.
 
این تعزیه که داستان زندگی امام دهم شیعیان جهان است و از متون کهن نسخ تعزیه برداشت شده با حضور بیش از20 نفر از شبیه خوانان اراک و با استقبال چشمگیر قشرهای مختلف مردم به نمایش درآمد.
 
در این تعزیه شبیه خوانانی چون  استان مرکزی حسن مجللی، مرتضی باقری، ابراهیم خانمحمدی، آیت الله هداوند، اسماعیل فراهانی، احمد قهیهه، مهدی دریایی، محمد میرزایی، پرویز متولی، نادر اسدی، مصطفی مجللی، ابوالفضل نوروزی، ابوالفضل برزآبادی، عزیزالله باقری، عباسعلی سرلک، محمد باقری، صفرعلی شریفی جو، علی قهیه حضور داشته و به ایفای نقش پرداختند.
 
در پایان این تعزیه تماشاچیان اهانت به ساحت مقدس امام هادی (ع) را محکوم کردند.
کد مطلب 1611370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها