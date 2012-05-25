شناسایی 40 ماده سرطانی در سیگار/ افزایش استفاده افراد ازمواد دخانی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس اظهار داشت: هم اکنون بیش از 34 درصد آقایان و بیش از دو درصد خانم ها سیگاری هستند.

وی افزود: مصوب شده بود که درآمد حاصل از عوارض سیگار برای توسعه فضاهای ورزشی، تجهیز فضاهای درمانی و غربالگری بیماران قلبی و عروقی به کار گرفته شود که در این مسیر پروژه هایی به اجرا رسیده است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیگیری و رفع مشکلات منطقه و ایجاد زیرساختهای مختلف اقتصادی، اشتغالزایی، رفاهی و خدماتی در منطقه یکی از وظایف نمایندگان مجلس محسوب می شود، افزود: کارهای بنیادی بسیاری در طول این چند سال اتفاق افتاده که یکی از آنها سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با صرف هزینه هزار میلیارد تومان و توان تولید هزار مگاوات برق در زمان پیک مصرف است.

وی اذعان داشت: تصویب منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر، راه اندازی چند بیمارستان در کلاردشت، کجور و نوشهر، پیگیری تصویب و ساخت بیمارستان فوق تخصصی در چالوس، راه اندازی دانشگاه گردشگری زیر نظر دانشگاه مازندران، پیگیری استانی شدن غرب مازندران، تصویب راه اندازی نیروگاه برق در نوشهراز جمله برنامه ها و فعالیتهایی بوده که در این مدت پیگیر اجرایی شدن آن بوده ام.

محسنی بندپی افزود: گسترش شهری اجرای طرح پزشک خانواده یکی از برنامه های مهم وزارت بهداشت در سال جاری بوده که برای فعال کردن خدمات سلامت در شهرها است.

وی اظهار داشت: هرگونه ارائه خدمات سلامتی شامل سطح یک تا سه باید از این مدخل وارد شود و در دفترچه ها درمانی نیز بایستی نظام سطح مندی رعایت شود و از این پس افراد باید برای ویزیت، دریافت دارو و انجام آزمایش و رادیولوژی از نظام ارجاع و تیم سلامت اقدام و در غیر این صورت نمی توانند از یارانه سلامت بهره ببرند.

محسنی ادامه داد: از ابتدای خرداد ماه ثبت نام پزشکان مطب دار متقاضی همکاری آغاز و تا یک ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام خانوارها جهت تعیین پزشک خانوار از ابتدای مرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی اجرای این طرح را راهی برای توزیع عدالت نظام سلامت در کشور عنوان کرد.

محسنی با اشاره به عملکرد مجلس هشتم اظهار داشت: در مجلس هشتم 338 قانون مصوب شده که مرکز ثقل آن رفع مشکلات معیشتی مردم بوده است.

وی به قانون برنامه‌ پنجساله، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون گمرک، معادن، ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر صنایع قانون نفت نظام جامع دامپروری کشور، استخدام مهندسین ناظر، قوانین بودجه سالانه، اصلاح مربوط به اصل 44، حمایت از شرکتهای دانش بنیان، ارتقای نظام سلامت اداری، مقابله با فساد، حمایت از مشاغل خانگی به عنوان نمونه ای از قوانین مصوب مجلس هشتم اشاره کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در مجلس هشتم برای امور مهمی چون طرح‌های تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های اصل 44 و امر جهاد اقتصادی با اهتمام ویژه‌ای کمیسیون ویژه تشکیل شد و با نهایت تدبیر و تلاش نمایندگان سعی شد تا به بهترین شکل نسبت به وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن عمل شود.

محسنی، به تصویب بودجه سال 91 با اعمال تغییرات مثبت و اثرگذار مجلس برآن اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه 91 پس از هشت روز و 14 جلسه بررسی در مجلس با سقف 566 هزار میلیارد تومان تصویب و به قانون تبدیل شد.

وی افزود: در قانون بودجه سال 91 کل کشور که با نفت 85 دلاری و دلار هزار و 226 تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 38 هزار و 252 میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 61 هزار و 55 میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی دولت 45 هزار و 772 میلیارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان‌ و ‌‌حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان 31 هزار و 374 میلیارد تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را 56 هزار میلیارد تومان و استفاده از یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه را 10 هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

محسنی تصریح کرد: از درآمد هدفمند سازی یارانه ها 480 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه ها ، 100 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد 6 و8 قانون هدفمند کردن یارانه ها (سهم تولید، صنعت و کشاورزی)، 60 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (حمایت از سلامت) و 20 هزار میلیارد ریال به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به هفته بدون دخانیات نیز یادآور شد: اجرای نامناسب قانون مبارزه با دخانیات یکی از مهمترین معضلات این بخش است.

منتخب مردم نوشهر وچالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارها در سایه تعامل و وحدت پیش می رود اظهار داشت: اگر دستگاه های اجرایی با هم مشارکت نداشته باشند پروژه ها انجام نمی شود.

قاسم احمدی ادامه داد: باید از پتانسیل های انسانی شهرستان که در مرکز وجود دارد همچون وزیر کار و امور اجتماعی به بهترین شکل و برای پیشبرد اهداف عالی استفاده کرد.