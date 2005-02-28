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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۴۴

سرگروه تيم ملي ووشو در گفتگو با " مهر" :

آرزوي جامعه ووشو تحقق يافت / بعضي تيم ها با قوانين آشنا نيستند

سرگروه تيم ملي ووشو ايران گفت : آغاز رقابتهاي ووشو در قالب ليگ يكي از مهمترين اقدامات مثبت فدراسيون بوده است.

حسين اوجاقي سرگروه تيم ملي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت : پس از سالها چشم انتظاري و تلاش ، سرانجام شاهد آغازليگ ووشو بوديم و اين كاربزرگي بود كه انجام شد. قطعا هركاري درشروع با نقاط ضعفي همراه است كه رفته رفته در ادامه سيركاري خود اين نواقص برطرف خواهد شد.
وي درمورد سطح فني اين مسابقات گفت : حضور اكثر چهره هاي شناخته شده و ملي پوش دراين مسابقات باعث افزايش سطح فني مسابقات شده بود ولي قطعا درهفته آينده نيروهاي جوان و با آتيه در مصاف با ملي پوشان توانايي هاي خود را به تصوير خواهند كشيد.
اوجاقي در مورد قضاوت داوران گفت : داوران در كل قضاوت هاي خوبي داشتند البته در برخي موارد احساس مي شد كه برخي تيم ها به قوانين ووشو آشنايي چنداني نداشتند.
ملي پوش تيم دانشگاه آزاد در پايان پيرامون علت عدم حضور خود در هفته اول گفت : در اين وزن ما دو نفر هستيم و اين هفته نفر دوم بازي كرد. البته يك آسيب ديدگي جزيي نيز داشتم ولي هفته هاي بعد در مسابقات شركت خواهم كرد.

 

 

 

کد مطلب 161138

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