برترینهای آمادگی جسمانی بانوان قم معرفی شدند

کاظم عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان استان قم به منظور شناخت برترینهای این رشته ورزشی با شرکت چهرههای مدعی از باشگاههای مختلف برگزار شد و نفرات برتر خود را شناخت.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان در پیکارهای آمادگی جسمانی قم، به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر رقابت خود برای کسب عنوان برتر ردههای سنی گوناگون را در حالی برگزار کردند که نفرات مدعی، رقابت نزدیک و تماشایی را ارائه کرده و در نهایت برترینها معرفی شدند.
رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم افزود: رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان استان قم در ردههای سنی 15 تا 19 سال، 20 تا 24 سال، 25 تا 29 سال، 30 تا 34 سال، 35 تا 39 سال و 40 تا 45 سال برگزار شد.
وی یاد آور شد: در حالی که رقابت های آمادگی جسمانی بانوان قهرمانی استان قم در رده های سنی مختلف با استقبال نزدیک به یکصد ورزشکار برگزار شد، شرکت کنندگان رقابت خود برای کسب عناوین اول و دوم رده های سنی مختلف را در سالن شهید رضائیان قم به انجام رساندند.
برترین های رده سنی 15 تا 19 سال:
نفر اول: نجلا حسینی
نفر دوم: سارا جانی مقام دوم
برترین های رده سنی 20 تا 24 سال:
نفر اول: زینب عباسی
نفر دوم: سمیرا اسماعیل زاده
برترین های رده سنی 25 تا 29 سال:
نفر اول: خدیجه خوشرو
نفر دوم: فاطمه آمری
برترین های رده سنی 30 تا 34 سال:
نفر اول: لیلا قاسمی
نفر دوم: معصومه فاضل
برترین های رده سنی 35 تا 39 سال:
نفر اول: اکرم عیسی آبادی
نفر دوم: زهرا رضایی
برترین های رده سنی 40 تا 45 سال:
نفر اول: سیده اعظم حسینی
نفر دوم: فرزانه کریمی
رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم در پایان تصریح کرد: این دوره از رقابت ها با شرکت فراتر از انتظار بانوان ورزشکار و با همکاری بسیج و شهرداری قم برگزار شد و زمینه مناسبی بود که استعدادهای این رشته برای مسابقات کشوری را نیز شناسایی کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم از مشخص شدن برترینهای این رشته در پایان رقابتهای ردههای سنی مختلف خبر داد.
کاظم عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان استان قم به منظور شناخت برترینهای این رشته ورزشی با شرکت چهرههای مدعی از باشگاههای مختلف برگزار شد و نفرات برتر خود را شناخت.
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